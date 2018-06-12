〈南部〉台南孔廟災害復建 30年來最大規模

2018-06-12

〔記者劉婉君／台南報導〕「全台首學」台南孔廟因二○一六年○二○六地震，造成大成殿及明倫堂受損，歷經一年多的修復規劃設計，昨天啟動災害復建工程，也是孔廟三十多年來最大規模的整修，將採「分期分區施工」方式進行，兼顧工程及遊客參觀需求。

步兵第二聯隊營舍 整修完成

另外，位於成功大學內的國定古蹟原日治時期台灣步兵第二聯隊營舍，歷經近兩年的整修，昨天熱鬧謝土。做為成大歷史系館的台灣步兵第二聯隊營舍，是日軍在台南地區的永久兵營工事中最豪華的，建於西元一九一○年至一九一二年，也是台灣最早的鋼筋混凝土建築。二○一六年七月展開古蹟修復工程，近日重現歷史風華。

國定古蹟台南孔廟是○二○六地震受損的四十三處文化資產中，情況最複雜也是經費規模最高的，包括大成殿正脊龜裂、規帶斷裂、西廡屋面前傾、壁體與山牆分離、風簷板脫開、明倫堂外牆出現裂縫等，修復工程因地震後中南部古蹟及歷史建築修復案量遽增，以及符合國定古蹟修復資格的廠商執行能量趨於飽和，歷經長時間的規劃設計與多次招標，昨天終於由代理市長李孟諺等人敲下動土典禮的第一錘，啟動修復工程，總經費四千三百二十八萬元，預計明年十二月竣工。

文資處表示，修復範圍包括整個孔廟園區，重點施工區域包括大成殿及明倫堂的結構補強、粉刷工程、屋面修復等，施工期間，現場將以施工圍籬區隔施工區及參觀動線。