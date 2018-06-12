〈南部〉七股氣象雷達站搬遷 15日開工

2018-06-12

耗資2.2億 移1.5公里 明年底完工

〔記者楊金城／七股報導〕七股區鹽埕里民和台南環保聯盟歷經十二年的抗爭，中央氣象局七股氣象雷達站終於要遷移了，今年三月通過新址環評，六月十五日開工，耗資二．二億元，預定在二○一九年底完成搬遷。

「很高興政府終於順應民意！」鹽埕里長李財教、鹽埕里氣象雷達電磁波受害者自救會長洪嘉模說。台南市環保聯盟理事長黃安調說，以前一直罵氣象局，現在要肯定稱讚氣象局。

氣象局第四組組長秦新龍說，行政院在二○一四年就核定七股氣象雷達站遷移更新計畫，新站站址在七股潟湖鹽埕段海堤二號水門的堤岸，原預定二○一五年動工、二○一六年完工，但因新站址位在七股國際級重要濕地，受到濕地保育法保護，必須進行環境影響評估，因此延宕。

七股氣象雷達站新址花了兩年時間才通過環評，雷達新站離鹽埕社區約一．五公里遠，發射功率只在十六到廿KW，希望讓居民住得安心，未來社區也會建置電磁波監測設備。

質疑電磁波危害 居民抗爭12年

七股氣象雷達站在二○○二年啟用，二○○六年開始遇到當地居民和南市環保聯盟等環團組成自救會抗爭，居民指控雷達站距離住家最近僅一百公尺，大部分鹽埕里住宅皆位於三百公尺到一公里內，因電磁波導致里內殘障罹癌人數異常多。

自救會經多年陳情、抗議，二○一一年獲得立法院朝野連署遷移，二○一四年行政院核定，今年三月環保署通過新氣象站環評。李財教、洪嘉模說，氣象站搬家後，以後里民可以睡好覺。台灣電磁輻射公害防治協會創會理事長陳椒華、黃安調則要求氣象局施工時應遵守環評規範。

秦新龍保證做到，為避免影響黑面琵鷺等候鳥生態，新站興建工程在十月到隔年三月不會進行開挖、整地、新站結構等大工程，以降低對濕地、候鳥生態的衝擊和對住戶的噪音、空污影響。