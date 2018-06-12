〈南部〉端午賽龍舟 愛河兩岸道路連3天交管

2018-06-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕端午節三天連假從十六日至十八日，高雄市交通局昨公布交通疏導措施，其中龍舟賽的愛河河東、河西路，每天都實施交管，其他各風景區也將交管。

交通局指出，二○一八高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽，活動期間（十六至十八日、每日下午一點至晚間十點）河東路及河西路（中正四路—五福三路段）均實施交通管制，建議民眾搭乘清涼的168公車，遊愛河賞龍舟，環保又節能減碳。

旗鼓航線渡輪 管制燃油機車

往返哈瑪星與旗津的旗鼓航線渡輪，端午連假每日上午十一點至下午五點，管制一般遊客的燃油機車前往旗津（旗津居民機車、公務機車、遊客電動機車除外）。

國道十號部分路肩 機動開放

往旗山、美濃的國道十號旗山端，端午連假開放路肩，以「內側車道↓往旗山、外側車道↓往美濃、路肩↓往六龜」行駛；替代道路方面，國十往美濃可由里港交流道下，轉台三至手巾寮；國十往六龜，可走高一○○鄉道。

往義大世界方向，國十仁武交流道連假期間上午九點至下午四點，機動開放路肩。前往崗山之眼的遊客，可將車輛停放於阿公店水庫管理中心、大庄公園、阿公店森林公園或捷運南崗山站，再搭乘接駁公車或共乘計程車前往。

連假期間，觀光景點停車位常一位難求，交通局規劃「捷運+接駁公車」的旅遊方式，遊客可將汽車停放在七大停車轉乘捷運站，再搭捷運或轉乘接駁公車前往景點。