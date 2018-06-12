〈南部〉搶救生育率 台東送草埔隧道貫通石

2018-06-12

限量百顆 天后宮神明加持

〔記者王秀亭／台東報導〕為提高台東的結婚率與生育率，台東天后宮今年初推出結婚生子有獎勵金的「月老姻緣」專案，台東監理站十四日還要加碼送，限量發放一百顆南迴公路草埔隧道貫通石，台東監理站長周志昌表示，這批貫通石經台東天后宮媽祖、註生娘娘、文昌帝君加持，相信可為索取者帶來好運又好孕。

台東縣去年出生率首度跌破一千五百人，全縣出生人數僅一千四百八十四人，較二十年前的三千五百四十七人少掉一半，今年一至五月出生人數也才六百○六人，結婚新人只有四百九十六對，其中以四月份最少，僅七十對。

為提高民眾結婚生子的意願，台東天后宮今年試辦「月老姻緣」專案，只要點燈半年以上的民眾，結婚就可領五千元獎勵金，生第一胎可再領五千元，台東天后宮董事長林有德表示，至六月初，已有十多人領取獎勵金，有位長年旅美的台東民眾，與妻結婚十多年未懷孕，日前回台東，到天后宮祈福後，就在結束探親，返美前夕傳出好消息，開心地到廟裡還願。

結合交安宣導 14日下午發放

台東監理站也為提高台東生育率而努力，站長周志昌說，草埔隧道全線貫通後，特地請公路總局西部濱海公路南區臨時工程處提供一百顆貫通石，為讓貫通石更「好運（孕）」，首度與有百年以上歷史的台東天后宮合作，盼透過神明加持，並結合交通安全維護宣導活動，在端午節前夕帶給民眾平安、好運（孕）。

貫通石是隧道工程貫通瞬間所崩落之石，數量甚少，具有克服困境排除萬難的意義，又稱好運（孕）石，民間傳說具有高能量、助孕、克服困難及招財帶來好運的效果。

十四日下午二時起在台東天后宮廣場發放號碼牌，只要完成交通安全有獎徵答，或酒駕3D眼鏡體驗其中一項，即可依領取的號碼牌領取貫通石一顆，因只限量一百顆，活動至發完為止。