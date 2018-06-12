〈南部〉沿近海鮪延繩釣管制嚴 漁民憂消滅漁業

2018-06-12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農委會漁業署上個月宣布即將管制沿近海鯖鰺漁業的漁撈，上週又突然預告「沿近海鮪延繩釣漁船作業管理辦法」草案，琉球區漁會總幹事蔡寶興質疑，漁業署再次發明獨步中西太平洋漁業委員會（簡稱WCPFC）會員國的法令，連沿近海漁業都管制的異常嚴格，恐逼漁民退場。

漁業署提草案 預告期僅14天

台灣近五年沿近海漁獲量只剩約十六萬噸，漁業署宣示將針對傷害性漁法加強管理並輔導退場，但上週卻突然提出傷害性較低的延繩釣也要修管理辦法，且草案預告期僅十四天，引發東港、小琉球地區漁業界反彈。

漁業署說明，WCPFC管理鮪、旗、鯊等高度洄游魚種，訂有種群養護與管理公約，希望能確保高度洄游魚類種群資源永續發展，我國為會員國，亦屬於WCPFC公約海域，為順應國際漁業形勢落實責任制漁業，將相關養護管理措施內國法化。

漁業署的管理辦法草案訂有總則、漁船漁具標識及船位回報管理、混獲忌避措施、漁獲通報及漁獲限制、轉載及卸魚管理、作業觀察、附則等七章。

比照遠洋大型漁船管理 惹反彈

蔡寶興指出，台灣沿近海的漁船少說上千艘，延繩釣屬「 願者上鉤」漁法，主要捕撈鬼頭刀、黃鰭鮪等魚類，都是小 漁船，管理辦法卻要求漁獲回報、漁獲限制及作業許可等，比照遠洋漁 業大型漁船的管制，根本是強迫「小孩穿大人衣」。

蔡寶興質疑，漁業署因應歐盟黃牌已訂定極嚴格的遠洋漁業法，反彈都尚未平息，現在連經濟海域的鮪延繩釣漁法管制都要大幅拉高，如此嚴苛政策已非輔導漁業，而是消滅漁業。