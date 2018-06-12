〈南部〉（台南）芒果減產外銷搶貨 南化金煌收購啟動

2018-06-12

出口香港、汶萊、新加坡、馬來西亞

〔記者吳俊鋒／南化報導〕受氣候影響，今年山區芒果減產，但因病害少，品質更好，貿易商搶貨，南化區農會昨啟動金煌的收購作業，將先外銷香港，未來則陸續出口汶萊、新加坡與馬來西亞等地。

南化區農會總幹事溫進添指出，今年初的開花期遇到寒流來襲，著果率受到嚴重衝擊，預估愛文恐減產一半；栽培面積居次的金煌，則少了三成左右，影響很大。

溫進添說，南化的芒果栽培面積約一千兩百公頃，愛文佔了七成以上，其他品種中，則以金煌最多，集中於水庫上游的關山里。

會務部主任陳世勳表示，金煌堪稱是「芒果界二哥」，在南化的栽種面積逾兩百五十公頃，帶來的產業經濟也很可觀。

雨少質好 首日到貨量僅往年1∕ 4

六月中、下旬進入金煌的採收期，以往作業啟動時，單日到貨量平均都有上萬公斤，昨僅四分之一左右，顯見減產的衝擊。

陳世勳提到，今年芒果雖然減產，但因降雨偏少，也降低了炭疽病的發生率，品質加倍穩定，更有利於外銷供貨。

收購作業在集貨場展開，不同於愛文的鮮食、榨汁或烘乾等多元用途，金煌因可入菜，深受東南亞國家歡迎，今年減產，貿易商搶訂；包含整理、催熟等，由農會人員一併協助，也將分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級。

陳世勳強調，收購的金煌芒果中，Ａ、Ｂ級果才會外銷，出口香港的數量要一萬兩千公斤，Ｃ級果則提供國內農產加工。