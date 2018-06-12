〈南部〉小港中山、沿海路「路平」 許立明允專案籌款

2018-06-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市代理市長許立明昨視察小港區中山、沿海路，承諾專案籌措經費，針對小港區中山、沿海路（高速公路—南星路段）路面進行改善。

機場門面 聯絡市區及林園

小港區中山路與沿海路是高雄市重要道路之一，北通市區、南往林園，又是高雄國際機場門面，並通往國道一號，由於臨海工業區的槽車、貨櫃車也由此路段匯入國道一號，每日重車流量繁重，造成路面龜裂、坑洞、車轍等，影響民眾通行安全，一九九九專線經常接獲民眾反映。

其中，沿海路（宏平路—立群路）已於今年五月改善完成，市府接續籌措經費，改善中山、沿海路（高速公路—南星路），讓臨海工業區連接國道一號的路面能一路平順。

重車流量繁重 路面負荷大

許立明昨視察，指示工務團隊務必如期、如質完工，提升道路平坦度。

工務局長蔡長展表示，小港區中山、沿海路（高速公路—南星路段）道路改善工程，總經費七．六八億元，分三年執行，今年先改善立群路—中林路段、經費約二．九億元；明年改善高速公路—宏平路段、經費約二．一五億元；後年改善中林路—南星路段、經費二．六三億元。

養工處強調，為提升道路平坦度及耐久性，道路刨鋪前均進行測量及人手孔下地作業，鋪設完成後，嚴格執行養護六小時才開放。