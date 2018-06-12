〈南部〉防原水濁度飆高 南水局：備援水源待命

2018-06-12

南化水庫聯通管開啟

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕下雨了！水庫、高屏溪昨天都有進帳，但仍不足以解決旱象，好消息是明天起梅雨報到，可望帶來豐沛雨量，不過南區水資源局（簡稱南水局）指出，鑑於去年「○六○二」豪雨經驗，雨下太大可能造成原水濁度飆高影響取水，備援水源已經待命，市府水利局也開啟南化水庫聯通管，以因應緊急支援。

南部地區前天夜間下起大雨，昨天白天也有不小雨勢，台南曾文、烏山頭水庫集水區雨量達卅五毫米，曾文水庫進帳兩百萬噸，南化水庫則有卅四毫米，也有一百萬噸進水量，甲仙堰前天支援南化水庫卅六萬噸，昨天因旗山溪水位上漲，可供應五十萬噸。不過南水局副局長簡振源表示，這些進水量仍不足以解除台南旱象。

水情綠燈 不會再惡化

高屏溪在這波雨勢前的流量為廿一cms（立方公尺／秒），下雨後上升至四十五cms，簡振源說，高雄地區仍處於水情稍緊的綠燈，但不會再惡化。

根據氣象局預報，致災性豪雨可能明天襲台，可望為全台帶來大雨至豪雨等級的雨量，不過南水局反倒積極準備地下水、伏流水等備援水源，一旦高屏溪水質濁度超過三千度，就可派上用場。

簡振源指出，隨著氣候變遷劇烈，有時候梅雨量會等同颱風帶來的雨量，去年「○六○二」豪雨就是梅雨，造成原水濁度過高，尤其目前還是枯水期，初期泥沙量會比較多，必須緊盯原水濁度變化。

市府水利局則備妥防汛沙包五千包、太空包一六○包、二噸防汛塊四三○塊，並完成中小排水、雨水下水道及一五○條區域排水的急要段清疏及六十二處截流抽水站檢測。

環保局也要求各區清潔隊總動員，加強易淹水區域及夜市周遭側溝清疏，已陸續完成光華、中華、自強等夜市及部分傳統早市等區域清潔。