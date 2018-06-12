〈南部〉台東前10名必吃美食 票選出爐

2018-06-12

縣府輔導慢食店家 表現亮眼

〔記者張存薇／台東報導〕台東特色大餐、小吃百百種，台東縣政府交通及觀光發展處推出「台東必吃TOP 10」分享及抽獎活動，活動半個月期間共吸引六千多則留言、超過三千五百則有效票數，除了有老字號人氣美食入選，縣府輔導的慢食店家也表現亮眼，除台東市外，池上、海端鄉及成功鎮也有代表店家獲選。

交觀處長江慧卿指出，活動並未事先指定店家，而是開放給民眾留言推薦，共一百多家業者被提及，再由交觀處統計前十名，希望在暑假旅遊旺季到來前，整理出「懶人包」供遊客參考，方便規劃行程。

「台東必吃TOP 10」前十名包括六百九十票的藍蜻蜓炸雞、四百七十七票的榕樹下米苔目、四百卅六票的卑南包子、王群翔慢食家宴、林家臭豆腐、池上米、客來吃樂、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊。其中台東市的藍蜻蜓炸雞、客來吃樂蚵仔麵線、林家臭豆腐、榕樹下米苔目都是在地人氣店家，三年前縣府首度舉辦十大必吃美食推薦活動時也曾入選。

江慧卿表示，今年十大美食不再侷限於台東市區，更擴及到鄉鎮，包括位在池上的王群翔慢食家宴、海端鄉蓋亞那工坊，都是縣府輔導的「慢食店家」，東粄香傳統米食坊則是成功鎮老店。

必去景點 即起至25日開放推薦

江慧卿說明，第二波「台東必去景點TOP 10」即日起至廿五日開放推薦，民眾可至粉絲專頁「台東就醬玩Amazing Taitung-台東縣交觀處」依步驟留言，即有機會抽中「iPhone 8 」、「Apple Watch Series 3」、「任天堂switch」等大獎。