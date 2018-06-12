〈南部〉屏東沿山公路 打造自行車林蔭大道

2018-06-12

萬巒至枋寮段 擬9千萬興建

〔記者邱芷柔／屏東報導〕近年單車旅行深受國人喜愛，越來越多國外觀光客也喜歡到台灣騎單車沿路品味在地美景，屏東縣政府近年積極建構縣內自行車路網，打造單車觀光路線，今年獲得中央補助，將以九千萬元經費在沿山公路枋寮至萬巒環保林帶興建自行車林蔭大道，並增加環道支線的自行車道指標及路面標線劃設，最快明年六月就能完工。

工務處土木科科長陳炳良說，沿山公路萬巒段至枋寮段，有多處環保署補助的台糖土地造林帶，縣府經過盤點數段長度較長的環保林帶後，向台糖申請造林地林下空間做為自行車道使用，希望在樹與樹之間三米至四米的空間，打造成為自行車專用道，讓車友可以更安全、舒適感受在地美景。

沿山公路自行車林蔭大道計畫在去年九月提報體育署後，納入前瞻基礎建設計畫補助，今年四月底獲得體育署核定補助，總經費九千萬元，中央補助八千一百萬元、縣府配合款九百萬元，工務處目前在做細項調整。

長14公里 最快明年6月完工

該筆預算目前已送縣議會審查，若順利通過，預計六月下旬辦理工程發包，最快明年六月就能完工。

陳炳良說，林蔭自行車專用道總長度約十四公里，由於部分路段屬於私人土地，因此整段路線除了林蔭下的專用道外，也會與沿山公路串連，未來將是具備長路程挑戰及短路程休閒的複合式自行車道。

該計畫除了長達十四公里的沿山公路自行車林蔭大道建置，同時也會在自行車環島支線高樹大津至萬巒萬金營區路段，及車城沿海公路、滿州至獅子縣道等支線，辦理共用車道指標牌面及地面標線引導，長度共八十公里，讓屏東縣的自行車網絡更完善。