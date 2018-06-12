〈台北都會〉2名店上榜 大腸桿菌群超標

2018-06-12

〔記者周彥妤／台北報導〕炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，台北市衛生局今年第二波抽驗散裝飲冰品及配料結果昨出爐，抽驗一百六十件，有九件複查不符衛生標準，如「豆花莊」忠孝SOGO店的粉圓傳統冰，大腸桿菌群超標二．四倍、「迷客夏」永吉店的鮮奶茶，大腸桿菌群超標九．三倍，其餘則有超標數十倍至兩百餘倍不等情事；衛局依法處分製造業者三萬元至三百萬元罰鍰。

對此，豆花莊忠孝SOGO店黃經理表示，初判可能是消毒沒有完全，今日會再度送驗，消除疑慮。迷客夏台南總公司表示，造成消費者疑慮，深感抱歉，後續會加強督導。

衛生局指出，抽驗一百六十件，複抽仍不符衛生標準的九件飲冰品，包括北投區石牌路一段的「潮汕傳統豆花」的剉冰，生菌數超標四十三倍，大腸桿菌群超標十一倍；寧夏夜市「Honey Juice鮮打果汁」的木瓜牛奶，大腸桿菌群超標二．三倍；寧夏夜市「童年木瓜牛奶」的西瓜牛奶，生菌數超標三．八倍，大腸桿菌群超標一百一十倍。

此外，士林區大南路「簡木瓜牛奶」的紅蘿蔔汁，大腸桿菌群超標一．一倍；「迷克夏」永吉店的鮮奶茶，大腸桿菌群超標九．三倍；士林區大東路「豪品味冰品店」的花生綿綿冰，大腸桿菌群超標二．四倍；北投區裕民一路「豆花林」的原味刨冰，生菌數超標兩百二十倍，大腸桿菌群超標十一倍；忠孝SOGO店「豆花莊」的粉圓傳統冰，大腸桿菌群超標二．四倍；士林區中正路「MB WHITE COFFEE」的白咖啡，生菌數超標廿八倍。