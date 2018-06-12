〈台北都會〉木柵長頸鹿煙囪消失了 網友哭哭

2018-06-12

配合焚化廠整修 除去圖案

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」，因與木柵動物園遙遙相望，是附近往來車輛的明顯指標。有民眾上網發文，指煙囪上的長頸鹿圖案消失，引來網友留言「還我長頸鹿」。木柵焚化廠表示，長頸鹿圖案已有廿四年歷史，外觀略顯斑駁，配合焚化廠整修計畫，煙囪彩繪整修連帶進行；尚不便透露未來要繪製何種圖案，但年底前圖案一定會繪製完成。

據環保局網站介紹，高一五○公尺的長頸鹿煙囪，當時考量與附近景點相融，因此決定繪製動物園的長頸鹿圖案，這是國內首座與附近景觀相融的彩繪煙囪，更是附近地區往來車輛明顯指標。

有網友於批踢踢「文山版」發文，指「長頸鹿煙囪」上的長頸鹿圖案消失，引起熱議。有網友說，看了廿多年，「要變成時代的眼淚嗎？」、「看到那根就知道動物園要到了」；也有人指出，謠傳要畫上台灣藍鵲，但有人指台灣藍鵲脖子長度不符煙囪高度。

木柵焚化廠長梁宏郎表示，廠內的長頸鹿煙囪於一九九四年建造完成，至今已有廿四年，因歷經風吹日曬雨淋，油漆剝落，外觀斑駁，完工至今從未重繪或補畫；近日配合木柵廠整修計畫，五月開始連帶施作彩繪整修工程，除去煙囪上的長頸鹿圖案。

年底前繪製 新圖擇期公布

至於未來要繪製什麼圖案，是否為網友謠傳的台灣藍鵲？梁宏郎說，目前尚無法透露，但會擇期儘快公布，今年年底前新圖案一定會繪製上煙囪。動物園發言人曹先紹表示，繪製圖案的權責在環保局木柵焚化廠，但若決議繪製有關動物圖案需要討論，園方隨時歡迎。