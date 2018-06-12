〈台北都會〉國家電影文化中心 蘇貞昌：延宕 侯友宜：已興建

2018-06-12

〔記者何玉華／新北報導〕蘇貞昌、侯友宜繼A7合宜宅污水處理問題後，續炒「國家電影文化中心」進度，蘇貞昌日前說，他當行政院長時就核定國家電影文化中心，十幾年過去了還沒完工；侯友宜昨天表示，市府與中央已經多次協調溝通，好不容易塵埃落定開始興建，並保證他當選後，一定會在任內完成。

新北市政府新聞局也跳出來回應，指拖延國家電影文化中心的是老縣長蘇貞昌，新聞局長張其強表示，國家電影文化中心從二○○四年提出構想，蘇貞昌歷經了台北縣長、總統府秘書長，一直到行政院長卸任這幾年期間，除了核定之外，又做了什麼？預算在哪裡？計畫真的可行嗎？根本就是「口惠實不至」！

張其強說，當初行政院的預算遲遲沒有下落，對最初的開發構想，從中央到民間一直都有質疑，才會一直到二○一六年，才由朱立倫與文化部簽約，確定合作模式，先從國家電影中心開始進行，二○一七年規劃設計，招標施工，二○一八年動工，二○一九年八月完工；從當初的預算沒有核撥，計畫的可行性不斷受外界質疑，都是在蘇貞昌老縣長任內。

蘇貞昌十日出席活動時表示，跑行程時看到路上掛著「國家電影文化中心，即將要來這裡」的布條，心裡很感慨，因為他十幾年前當行政院長時核定至今，卻未完工。

侯友宜昨天回應，經市府與中央協調溝通，已經開始興建。