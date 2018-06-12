〈台北都會〉國小教師搶手 基隆首見博士報考

2018-06-12

錄取率僅5% 考生年紀最長62歲

〔記者俞肇福／基隆報導〕不景氣，公立國小、幼兒園的老師真搶手；基隆市政府教育處今年招考國小及幼兒園教師，甄選報名人數二二一五人！錄取率僅五％！由於教師工作穩定、有寒暑假，每年固定調薪，今年報名教甄的考生中，博士也來報考小學教師，這是基隆市教師甄選首度有博士來應考，競爭激烈由此可見。

各類別報名人數分別為國小一般類教師七八五名、國小英語專長教師一○二名、國小專任輔導教師九十三名、國小特教身心障礙類教師三八三名、國小特教資優類教師七十七名、學前特殊教育教師五十八名、幼兒園教師七百一十七名。

從報考資料上分析，男生有二九四人、女生一九二一人；報名學歷上來看，博士一人、碩士四○一人、學士一八○八人、專科四人。報名教甄考生中，年紀最長的是六十二歲，年紀最輕的是廿三歲。

新聘教師甄選筆試於六月卅日舉行，開缺名額一一五名，初試錄取三四五人，七月九日複試報名，七月十四日進行口試及教學演示，七月廿日公告最後錄取名單。

社會上普遍抱怨薪資低，教師薪資相對優渥。以大學畢業考上公立國小教師起薪為三萬六千元，碩士則為四萬四千元起跳，博士學歷的起薪為五萬五千元；大學幼教系畢業考上公立幼兒園教師敘薪也一樣，所以，才有大批人搶著考公立學校老師。