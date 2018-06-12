〈台北都會〉體育局砸錢補助「孝親洗腳」 女壘隊沒錢比賽

2018-06-12

北投國中赴日邀請賽 經費不足20萬

〔記者郭安家／台北報導〕暑假即將來臨，學校安排學生出國比賽累積經驗，但北投國中女壘隊七月將參加日本宮崎市女壘邀請賽經費不足，學生又得上街頭募款。雖然「台北市基層競技運動選手訓練站實施辦法」去年發了六七五萬元，但這些賽事等級、學生成績未達補助標準根本無法申請；體育局表示，如經費資源足夠，可考慮放寬補助標準。但台北市議員陳彥伯批評，體育局寧可砸五十萬補助「萬人府前孝親洗腳」活動，不願通盤檢討補助政策，解決萬年老問題。

等級未達補助標準 學生街頭募款

日本宮崎市二○一四年邀興福國中參加青少棒對抗賽，當時也出現籌不出旅費問題。二○一五年北投國中為參加日本邀請賽，還出招賣起鬆餅籌措旅費；今年再度受邀，假日學生們在台北車站辛苦募款，獲得不少民眾支持。北投國中女壘隊教練陳美分表示，宮崎女壘邀請賽屬於地方賽，確實無法申請補助，但對於學生賽事經驗的累積有很大幫助，今年大約需要募款二十萬元才有機會出去。

議員：不如省錢 放寬補助標準

根據「台北市基層競技運動選手訓練站實施辦法」，可補助選手參賽旅運費及移地訓練費，覈實報支，體育局運動競技科長袁守方表示，去年共補助六七五萬元，讓五十二個隊伍出國比賽，平均一隊約十三萬元，但要有成績出來，例如曾得全中運第一名隊伍，或以賽代訓，全中運前三名也可申請補助，坦言目前經費都不夠用。

體育局︰若經費足夠 考慮放寬

有教練表示，向體育局申請補助不僅核銷麻煩，一趟旅費可能需要三、五十萬元，但寫完成果報告只獲補助三萬元，根本不夠，教練沒那麼多時間寫報告，還不如找宮廟募款還募得比較多；此外，其他訓練補助金，棒球隊即便沒出國比賽，也可獲六十或八十萬元，較冷門運動就算得甲組冠軍也只有三十萬元。

新黨市議員陳彥伯認為，體育局等單位砸太多錢給台北市長柯文哲辦造勢、表演活動，例如爭議連連的洗腳活動也曾獲五十萬元補助，不勝枚舉，很多一次性預算可好好檢討，錢要花在刀口上，還不如移給沒有出國比賽過的小朋友，累積經驗，也許會改變他們一生。雖然有些國外賽事等級不高，但近年國際體育邀請賽頻繁，不如省錢，放寬補助標準。