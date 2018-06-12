〈台北都會〉大同高中羽球隊 選手得獎要回捐

2018-06-12

回捐比為20％及35％ 124人捐162萬元

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立大同高中羽球隊所向披靡，參加各賽事二○一五年迄今囊括金銀銅獎牌一二○面，為台灣在國際運動舞台發光，但國民黨市議員陳孋輝昨踢爆，選手遭剝削扒一層皮，規定只要奪牌獎金需回捐學校，回捐比有廿％及卅五％，二○一六年迄今回捐獎金已達一六二．七三萬元，打越好捐越多；對此，教育局體育及衛生保健科長黃國忠竟表示，「大家都簽了回捐同意書」，但坦言目前僅發現大同高中有此要求。陳孋輝痛批，教育局漠視學校剝削學生，可惡至極。

打得好捐得多 教局遭批漠視學校剝削學生

陳孋輝指出，大同高中羽球隊二○一六年迄今有一二四人回捐比賽獎金，不管是全中運、全民運動會、全國錦標賽、代表北市參加教育部聯賽、北市教育盃或中等學校運動會，入選國家代表隊也不能倖免，一樣得捐，打得越好捐得越多，成績優異變成懲罰。

她表示，有些成績優異選手吸引廠商贊助，教育局卻無任何監督及內控機制，以致選手淪為搖錢樹，遭少數不肖教練上下其手，從中牟利。以大同高中為例，就有選手明明無獎金以外收入，卻收到運動用品廠商寄的三．五萬元扣繳憑單，教練還要選手拿給爸媽報稅，家長、選手不知用途也敢怒不敢言。

對此，大同高中校長莊智鈞原本下午接到記者來電，表示正在開會，稍晚聯繫；但至截稿為止，未接記者查證電話。

教局：大家都有簽同意書 但校方已取消

教育局體育及衛生保健科長黃國忠則表示，該校獎金回捐制度原本是由選手後援會名義運作，大家也簽了回捐同意書，但校方已予以取消，未來如家長願意捐款，可透過家長會捐至家長會及會計聯名的指定帳戶，由家長會統籌管理。至於扣繳憑單一事，則屬出國比賽機票、住宿費，是個人溝通誤會。

對於體育班學生接受企業贊助及簽約，陳孋輝也要求教育局需訂定監督機制，保障學生權益。對此，黃國忠說，六月已發函各級學校，要求依「教育局所屬學校幼兒園收受捐款收支管理運用要點」辦理，由學校做好內控機制，定期公開收支情形，讓學生家長知悉，並由各校行政主管會報備查；個別學生接受贊助，也要由法定代理人簽契約。

景美女中拔河隊是比賽常勝軍，對於要求選手回捐一事，景美女中指出，他們學校未要求學生捐獎金，若有資金需求，會向企業募款。