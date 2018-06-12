〈台北都會〉碧砂漁港對面擋土牆 被疑彩繪做一半

2018-06-12

公路總局：可申請畫當地特色意象

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市北寧路碧砂漁港對面山坡，近年發生巨石滑落，最近公路總局第一區養護工程處防落石的柵欄及擋土牆已完工，並彩繪擋土牆，不過牆面彩繪只「做一半」，民眾認為很奇怪，公路總局第一區養護工務處基隆工務段段長李佳輯說，若地方有想法、有共識，可以提出申請，公路總局會支持。

基隆市北寧路海洋大學至碧砂漁港的山頭風化石，經常發生落石，二○一三年八月底康芮颱風大量雨水，造成碧砂漁港九八八餐廳對面山坡民宅倒塌，附近二千噸落石砸落北寧路上，差點砸中一輛小客車，畫面令人怵目驚心。

搶災後，公路總局與林務局也分別整治山坡，包括植栽復育、設防落石柵；去年六月大雨後在北寧路（台二線）六十八公里處仍有落石，公路總局再度增設防落石柵及擋土牆，上月底完工，碧砂漁港對面山坡整治已告一段落，公路總局會持續觀察監測。

公路總局第一區養護工務處基隆工務段段長李佳輯說，在北寧路段共分別做了五十公尺與一百公尺的新型防落石柵，高度四公尺，新型防落石柵後方還用鋼樁串上一圈圈輪胎，是類似消能設施，萬一再有落石下來，可以抵銷撞擊能量。

不過民眾反映，北寧路從九八八餐廳對面到碧砂漁港出入口，約有四百公尺的擋土牆，彩繪牆面不到一半，有些牆面光禿禿。李佳輯說，因為施工損壞原有牆面，才會復舊彩繪，如果地方上有需求，可以提出申請，畫上符合當地特色意象的圖案。