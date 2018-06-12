〈台北都會〉停車場辦告別式 民怨家門前幾乎天天辦喪事

2018-06-12

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水漁人碼頭旁油車口停車場，因使用率低，新北市政府交通局二○一四年起「以格計費」讓民眾申請租用，由於場地寬闊，不少淡水民眾租用做為告別式場地，但附近住戶不堪其擾，抱怨自家門前「幾乎天天辦喪事」。向新北市府交通局反映，卻獲得「新北市立殯儀館場地不夠用，因此順應民眾需求」回應。

附近住戶黃先生憤怒表示，這裡是住宅區，「不是殯儀館」，生離死別在所難免，若有人暫時借用道路治喪，當然要體諒，但油車口停車場儼然已成殯葬用地，兩個月就有近四十天成為告別式場地，從早上七時至晚上十時都在誦經做法事，擾人生活，「停車場用地就應該回歸停車使用」。

交通局：出租合法 順應民眾需求

交通局停車管理科科長吳政諺表示，位於中正路二段、沙崙路的油口停車場使用率偏低，因此以每天、每車位六十元出租，用幾格就收多少，租給民眾婚喪喜慶或辦活動，也尊重民眾習俗。強調使用符合規定，一切合法。

吳政諺也澄清，這兩個月以來，外租的四十天並非都在辦喪事，其中有十數天是宗教團體進行祈福法會，導致誤解。

吳政諺解釋，民眾辦理婚喪喜慶或是慶典活動，也會申請臨時道路使用，但淡水市區路幅狹小，民眾若改租用停車場，對交通衝擊也較小。

殯葬處：近日會勘 釐清是否合宜

油車口停車場於一九九一年由當時的淡水鎮公所闢建，新北市升格後由市府交通局接手管理，吳政諺表示，目前停車率約為○．一六％，二○四格停車格中，平均每天僅向○．三輛車收費，一天收費六十元，收費時間從早上七時至晚間八時。

新北市政府殯葬處處長黃秀川則表示，近日將邀集交通局、城鄉局等相關單位現場會勘，釐清場地使用是否合宜。