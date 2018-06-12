〈北部〉疑「菌從口入」 染心內膜炎險送命

2018-06-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市五十二歲退休林姓男子，去年底因口腔細菌感染「心內膜炎」，帶有細菌團塊的血液隨心臟收縮流竄全身，一度造成腦部栓塞險喪命，歷經半年花蓮門諾醫院醫護團隊治療，前後進行二次開腦及心臟手術置換機械性二尖瓣膜後，才順利重獲新生。

花蓮門諾醫院整合感染科、神經外科及心臟外科團隊合作，針對林男病情進行半年治療。感染科主任繆偉傑說，林男發燒就醫時，已有走路不穩、視力模糊症狀，經診斷為鏈球菌造成左心室二尖瓣膜閉鎖不全，細菌因隨著血塊流動，血管栓塞造成動脈瘤破裂，引發大片腦出血，院方暫先緊急開顱清除腦部血塊後，才接續治療置入二尖瓣膜。

心臟外科醫師黃振銘表示，林男很有可能就是「菌從口入」，心臟瓣膜像道門，年輕人身體力壯，感染初期不易被發現，若有先天性心臟疾病、接受過瓣膜置換、自體免疫疾病的族群都是高危險群，需要特別注意拔牙、牙周病治療引起的細菌感染。

他說，建議民眾在牙醫治療前一小時使用預防性抗生素，如有持續不明原因發燒、喘氣及體重減輕，就有可能是感染心內膜炎，因死亡率極高，治療過程相當棘手，須先投藥抑制細菌擴大，才能避免細菌生出一層像帳篷的薄膜阻擋抗生素，降低治癒機會，千萬不可輕忽。