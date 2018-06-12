〈北部〉宜縣興中國中傳停辦 監委接受陳情

2018-06-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉興中國中傳出明年七月停辦，風波持續延燒，監委王美玉昨下鄉接受陳情，將檢視此案有無違反程序正義；縣府教育處長陳正華承諾興中今年照常招生，校長遴選如期辦理，一切依法行政。

搶救興中國中自救會、學校家長會、宜蘭縣教師職業工會一行人，到五結鄉公所向王美玉陳情，家長會長曾柏瀧說，興中學區下學期原有五十名新生，受到廢校事件衝擊，現在剩下三十一人，興中校長最近參加現職校長遴選，下學期確定轉任他校，不免讓人聯想是否已經啟動廢校程序？

搶救興中國中自救會召集人、興中首屆校友林奠鴻，質疑縣府違反程序，決策草率，他認為，根據教育部規定，學校停辦應由校方發動，教育處組成評估小組處理，興中卻由宜蘭縣政府喊出停辦，造成家長恐慌，新生人數因此銳減，自救會要求興中校長儘速遴選，校務、新生入學按照既定程序走。

到場列席的陳正華回應，全案仍待通盤評估，尚未啟動，今年底前維持現狀，興中校長出缺，將在本月底遴選，一○七學年度照常招生，確保學子受教權，教育處責無旁貸。

王美玉說，國民教育不適用商業化思考模式，尤其偏鄉學校停辦、併校，必須相當謹慎，她受理陳情後會帶回研究，了解來龍去脈，檢視有無違反程序正義，若有必要，將函請宜蘭縣政府說明，再視情況作後續調查。