〈北部〉永豐國小山林畢業考 4生攻頂「聖山」領證書

2018-06-12

登海岸山脈最高峰麻荖漏山

〔記者王峻祺／花蓮報導〕創校六十二年的花蓮縣富里鄉永豐國小，今年首次舉辦「山林畢業考」，吳柔儀、李恩慧、陳建忠及曾群崴等四名畢業生，九日跟著師長及部落族人攀登海岸山脈最高峰「麻荖漏山」，途經無數個好漢坡，並走過遭山老鼠挖空的「牛樟悲歌區」後攻頂成功，領到畢業證書，還一起站上阿美族古獵場，同聲誓言保護山林，願與地球共生息。

位在花蓮富里鄉吉拉米代部落的永豐國小，全校學生僅有廿九人，原住民生占了廿二人，包括二名布農族人、廿名阿美族人，家長會長莫言有感鄉土教育不僅止於蜻蜓點水式「體驗」，更要讓孩子有機會「付出代價」親自走訪大自然，特別向校長伍玉成提議今年要舉辦「山林畢業考」，讓部落學子來趟「震撼教育」。

部落頭目帶領 「無痕」挑戰山林

永豐國小今年共有吳柔儀、李恩慧、陳建忠及曾群崴等四名畢業生，均是校內田徑隊選手，為趕在畢業典禮前夕攻佔海拔一千六百八十二公尺高的祖先「聖山」麻荖漏山，自年初開始每天加強體能訓練，九日跟隨部落頭目陳金福、搜救隊暨救護員李富美等人上山，突破重重原始林挑戰後，隔日成功攻頂領取畢業證書。

李富美說，吉拉米代、吉哈拉艾部落的傳統獵場麻荖漏山，意指「混淆不清」的意思，因地處花蓮富里鄉與台東成功鎮交界處，縣界不易區別而得名，現稱作「新港山」，還擁有一顆一等三角點基石，是登山同好慕名登臨的中高級名山。

吳柔儀等人表示，九日跟著師長及耆老在祈福後一同上山，第一天就抵達海拔一千零九十三公尺處紮營過夜，途經茂密原始林，滿是刺藤密佈，還走過無數好漢坡及五處攀爬繩路段等，過程中不斷考驗著意志力，雖艱辛仍努力跟上大人的腳程。

她說，在海拔一千一百公尺處，看見了牛樟木群，但其中有多棵粗大樹體已遭山老鼠盜伐挖空殆盡，宛如「牛樟悲歌區」，為了守護祖先山林，讓我們瞬間燃起守護大自然的願景，希望未來能夠為自己的家園盡心力，不再遭受外來破壞。

伍玉成強調，首屆「山林畢業考」由部落族人親自指導，全程秉持「無痕山林」概念，自製筷子、就地取飲用水、採集植物及炊事等，傳承祖先取之大地的生活智慧，預計未來將把這項活動成為永豐國小的新傳統，讓每名孩子學習「永不放棄、堅持到底」的精神。