〈北部〉蘇澳龍舟賽 端午開幕秀鏢釣

2018-06-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳龍舟賽是國內罕見漁港龍舟競賽，今年安排老漁民站上鏢台，持十八尺長鏢槍鏢釣，作為開幕實境秀，重現以前在海上獵捕旗魚過程，成為全國端午龍舟賽獨一無二的活動橋段。

蘇澳龍舟賽訂於十八日在南方澳第三漁港舉行，蘇澳鎮公所營造漁村特色的端午活動，當天開幕式以「老船長鏢釣古漁法實境秀」當主題，呈現南方澳瀕臨失傳捕魚技法，老船長江錫鈴、莊文德、鏢手李明通，昨天受邀代言熱身。

老漁民跟旗魚鬥智 重現古漁法

三名資深漁民站上鏢釣船上的鏢台，高舉十八尺長鏢槍作勢鏢魚，身手俐落；八十五歲江錫鈴回憶，俗稱「丁挽」的旗魚，很不好對付，鏢旗魚的漁船速度要快、方向靈活變換，船隻經常碰上七級以上大浪，站在鏢台上鏢手，一方面專注魚蹤，還得忍受船身劇烈搖晃。

「跟旗魚鬥智！」江錫鈴說，旗魚很會逃竄，漁民開船追捕時，技術、經驗、體力缺一不可，旗魚如果被鏢槍射中，會使力掙扎並急速潛游，此時鏢繩馬上鬆放，直到旗魚精疲力倦，鏢手再奮力拉上船。

蘇澳鎮長陳金麟說，一九五○到一九六○年代是南方澳鏢釣漁業黃金期，後來被延繩釣取代，十八日端午節當天，邀請漁界耆老重回鏢台，展現高難度捕魚技藝，重現一甲子前的歷史記憶。

本屆蘇澳龍舟賽社會男子組、男女混合組各九隊報名，還有創意龍舟組兩隊，合計二十隊參加，其中的創意龍舟組，將上演「媽媽創意划具大對決」，由蘇西辣媽單挑新住民關懷協會，蘇西隊員頭戴繽紛假髮上陣，新住民關懷協會姐妹們，穿上越南、印尼、馬來西亞、哈薩克、回族傳統服飾，兩隊改用洗衣板、鍋鏟、掃把、平底鍋當創意划具，雙方昨天互下戰帖，比賽精彩可期。