〈北部〉鄭朝方選竹縣長 林智堅自爆是推手

2018-06-12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅昨天在接受媒體人周玉蔻台北之音「蔻蔻早餐」節目中自爆是鄭朝方參選新竹縣長的「隱形推手」，林智堅肯定鄭朝方在藝文、音樂創作上的實力，相信二人合作聯合競選，一定會聯合服務，共創新竹縣市光榮。

林智堅和鄭朝方昨天一早同時接受周玉蔻的訪問，林智堅提到他與鄭朝方都希望為「新政治」豎立典範，因為他們都是新世代的代表，而鄭朝方開玩笑說，自己最大的競爭對手是林智堅，因為縣民常說希望林智堅來當縣長。

一般人對鄭朝方常有是鄭永金兒子的印象，但林智堅說，他與鄭永金縣長四個兒子都熟，但鄭朝方是「最不政治」的，反而因其音樂及藝文表現，給人「很文青」印象，而新竹縣的政治就是要跳脫一般框架，需要一個能給「新方向」的人來治理。

對於鄭朝方為何會被民進黨徵召參選新竹縣長？林智堅在節目中自爆說，他應該是鄭朝方參選的「隱形推手」，因為二○一五年就有兩名民進黨前輩問他有關新竹縣長人選的看法，當時他就推薦鄭朝方，就是肯定其年輕新世代的能力，如今鄭朝方獲民進黨徵召，林智堅說「只要鄭朝方當選，他一定服務！」

林智堅也對新竹縣、市共同治理有具體方向，他說，兩縣市有很多問題需共同解決，像縣府在竹市持有的土地荒廢，造成竹市市區景觀問題，還有垃圾問題、水源、交通和觀光合作等議題，都需要更多理念相同的夥伴合作，有共同的願景跟夢想，才能開創「新政治」，未來不僅會聯合競選，還會聯合服務，開創新的政治風貌，為家鄉努力。