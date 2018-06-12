〈北部〉竹北興隆路堤頂步道 拆花台「拉皮」

2018-06-12

〔記者廖雪茹／竹北報導〕經濟部水利署第二河川局現已局部封閉新竹縣竹北市興隆路的頭前溪堤頂步道，準備更新及新設鋪面近一公里，地方反映花台影響行走、木椅老舊等問題，經現勘取得共識，將一併改善，並將保留涼亭供休閒市民遮陽避雨。

木椅老舊、地磚長草等問題

竹北市斗崙里長鄭建村表示，興隆路的頭前溪堤頂步道，晨昏都有許多市民前往散步，但堤頂地磚上俗稱的螃蟹草（又名馬唐草）叢生，常見有人不小心踢到跌倒；而步道兩側花台除了影響行走，植栽金露花也常見刺傷人；另外，木造休閒椅老舊搖晃，建議移除以維護安全。

二河局現勘後 決定拆除更新

二河局與當地陳情居民多次現勘後，決議將依民眾建議拆除花台及木椅，但保留木造涼亭，暫由斗崙里辦公室協助維護。

二河局工務課表示，今年辦理的竹北市興隆路頭前溪堤防環境改善工程，工區分成兩段，其中一段施工範圍從博愛南路到縣政九路南段之間約三百公尺，因配合拆除花台，將一併更新高壓不透水地磚，原地保留堤頂上的大樹，並新設花崗石材的休閒椅。至於步道上螃蟹草漫延，因必須翻開地磚整頓，將列入下期工程，以維護公眾安全。

二河局表示，另一段工區是經國橋往上游約六百多公尺，原本堤頂未設地磚，這次將新設鋪面；因有民眾稱涉及私有地，近日將辦理鑑界，確認用地範圍後才會施工。上述兩段工區已封閉禁止通行，工期四個月，工程經費合計約五百四十萬元，預定十月初完工。

二河局表示，竹北市興隆路頭前溪堤防步道，已是市民重要的休閒空間，因此該局視現況所需，分年分段辦理環境改善工程，以維護市容，像是法院前方坡面即以草皮、植樹綠美化。