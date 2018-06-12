〈北部〉苗市YouBike 26日率先啟用

2018-06-12

頭份、竹南站點 預計7月初啟用

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府於三月底開始建置公共自行車租賃系統（YouBike），規劃於苗栗市、頭份市、竹南鎮建置卅處租賃站點，提供一千兩百輛公共自行車，藉此串聯重要交通，完成民眾通勤接駁的最後一哩路。第一階段苗栗市內六個站點將於六月廿六日率先啟用。頭份市、竹南鎮預計七月初列入第二波啟用。

採累進費率 4小時內每30分鐘10元

YouBike租借採累進費率，四小時內每卅分鐘十元，四至八小時每卅分鐘廿元，八小時以上每卅分鐘四十元，還車後十五分鐘內不得於同站借車，至於是否比照桃園市於前卅分鐘予以補助，苗縣府尚在評估中。

可使用一卡通或悠遊卡租借

站點啟用後，民眾可使用已註冊完成的一卡通或悠遊卡等電子票證進行租借，尚未註冊者則可先至YouBike官網或下載APP註冊，YouBike公司也從今天起至廿二日，在苗縣府、苗栗火車站、竹南火車站、竹南鎮公所、苗栗客運頭份站、頭份市公所等地提供會員註冊服務。

苗縣府工務處交通規劃科表示，苗市已建置完成的租賃站點為苗栗火車站前、後站、縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中及苗栗農工等六站，率先於廿六日啟用；頭份市及竹南鎮也有七個站點完工尚待驗收，最快七月初啟用；第二階段規劃於九月底完成所有建置，但啟用期程仍待台電電路系統配線部署後另再公佈。

所有站點預計9月底建置完成

頭份市、竹南鎮七租賃站點為頭份市公所、頭份運動公園、苗北藝文中心、竹南火車站、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工，目前正進行驗收及測試階段。

至於頭份市尚未建置的五個租賃站點會勘時，因受限行車動線安全、路寬不足等問題，引發地方疑慮，因此尚在重新評估階段。交通規劃科強調，會蒐集地方意見安排現勘，不會耽誤建置、啟用時間。