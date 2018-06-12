〈北部〉石門水庫降雨小進帳 水情未解除

2018-06-12

〔記者李容萍／大溪報導〕經濟部水利署八日起將桃園地區水情燈號由正常的藍燈調整為水情稍緊綠燈，近日桃園地區陸續降雨，雨量雖不明顯，但有助一期稻作灌溉，北區水資源局昨起將農業用水改為七五折供應（原九折供應），石門水庫水位即止跌微升，不再直直落。

北水局統計，石門水庫上游集水區四日起至昨天陸續出現降雨，累積雨量九十八．五毫米，進水量約一一○○萬噸，大壩水位微升廿一公分；截至昨晚七點，大壩水位為二二三．五八公尺，蓄水量六三九三萬噸，蓄水率卅二．一一％。

農業用水供應 九折調為七五折

石門水庫從三月迄今降雨量不到歷年四成，目前稻作抽穗需水灌溉期接近尾聲，加上陸續降雨緩解農田旱象，北水局昨起將農業用水從九折供應調為七五折供應，把珍貴水資源留在水庫。

而近日熱帶擾動活躍，全台各地降雨機率高，尤其氣象局提醒，明起將有一道滯留鋒加上西南氣流進入台灣，恐有「致災性豪雨」；北水局表示，已做好防汛準備。

北水局副局長邱忠川表示，石門水庫目前有一億三千萬噸的蓄水空間，眼前是「一手抗旱，一手防汛」，已與各地方政府建立防汛平台，下游中庄調整池已蓄滿水，若有豪大雨或暴雨使得水庫必須洩洪，將不影響民生用水供應。而在水庫水位未明顯上升前，仍籲請民眾節約用水。