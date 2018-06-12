〈北部〉中壢銀河廣場星象圖 滿地星斗剩5顆

2018-06-12

〔記者李容萍／中壢報導〕位於中壢SOGO百貨對面的「銀河廣場」，二○一三年九月啟用時，廣場的平面空間設置公共藝術造景，以色彩和燈光的運用活化空間，投射出銀河系及「十二星座星象圖」，讓民眾能從地上觀星，體驗把「星星」踩在腳底的感覺。然而，這約一百顆ＬＥＤ燈組成的星象圖陸續損壞，僅剩五顆發亮，漫步廣場不再「踩星」，令市民大呼失望。

由於市府工務局推動「城市亮點計畫」，其中的「中壢銀河水岸」計畫，就是以銀河廣場為核心，預定今年底開工。對於銀河廣場的星座星象圖幾乎全都不亮，許多逛街民眾直說「掉漆」、「可惜」。

公所管理課：將儘速修復

中壢區公所公園路燈管理課表示，銀河廣場十二星座星象圖的地坪部分已龜裂，且嵌入的ＬＥＤ燈修復作業繁瑣，將與包商研議後儘速修復。

魯明哲：命名須保持光亮

「銀河廣場」是市議員魯明哲在桃園升格前的中壢市長任內規劃設計，他表示，「十二星座星象圖」可在入夜後上演五彩閃爍的ＬＥＤ燈光秀，相當漂亮，不僅過往人車為之驚艷，更是許多年輕人約會及拍照打卡景點；而今亮點變得黯淡無光，讓人很無奈。他認為，十二星座星象燈必須保持光亮，否則「銀河廣場」的命名就失去意義，更名不副實。

當地興南里長葉青旺、金華里長謝岩介也表示，許多到六和商圈逛街的民眾，都在抱怨十二星座星象圖的ＬＥＤ燈不亮，根本找不到自己的星座；里辦公處也曾要求區公所派員修復，但可能維護不易、修不勝修，現在竟只剩五顆燈能亮，著實令人氣惱。