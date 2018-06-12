〈北部〉桃煉廠遷廠牛步 議員促中油總公司遷桃

2018-06-12

蘇家明：能增加就業與消費

〔記者謝武雄／桃園報導〕中油公司雖已提出桃園煉油廠遷廠計畫，但規劃是先建後遷，且選址不會公開；市議員蘇家明認為中油的做法讓民眾看不到具體誠意，因高雄煉油廠是先關後遷，中油還將總公司遷到高雄，明擺著「重高雄、輕桃園」，希望在桃煉廠遷移前，市府能爭取中油將總公司遷來桃園，好歹能增加地方的就業與消費。

煉油廠：遷廠已有合適地點

對此，桃園煉油廠廠長曾繁星表示，中油正積極處理桃園煉油廠遷廠事宜，已有合適地點，但未定案前不宜曝光；至於是否將總公司遷到桃園，得由總公司考量，廠方不便表示意見。

地方稅務局局長林延文表示，財政收支劃分法已修正，統籌分配稅款的分配要看各地方的營業額，並非總公司每年繳稅金額。以中油為例，看的是各地煉油廠出廠繳交的貨物稅及各加油站營業額，中油總公司是否遷到桃園，並不影響統籌分配稅款的分配，中油總公司遷到高雄只是政治考量。

鄭文燦：同步進行用地變更

市長鄭文燦表示，中油提出的遷廠計畫書，需要兩千五百億元、三三○公頃土地，經濟部與中油已宣布先建後遷政策，雖然中油將選址列為最高機密，但市府會持續要求中油履行遷廠承諾，也會同步進行桃煉廠的用地變更。

蘇家明指出，高雄煉油廠於二○一五年十一月一日關廠後，至今還在評估遷廠地點，但中油對桃煉廠的態度是先建後遷，前經濟部長林義夫於二○○三年提出十年遷廠承諾，過了十五年仍無動靜，現在提出桃園煉油廠先建後遷，屆時若以找不到新場址為由，兩手一攤，誰能奈何，遷廠恐又是遙遙無期。

蘇家明說，中油呼應高雄地方的要求，於二○一六年七月廿七日，將總公司由台北遷到高雄，而高雄煉油廠關廠後，高雄只剩大林煉油廠及林園石化廠，但這兩廠的規模都沒有桃煉廠來得大，按照這樣的邏輯，中油現在應該將總公司遷來桃園才對；其他不說，總公司遷到桃園，對帶動就業、消費人口就很可觀。

鄭文燦表示，中央對於統籌分配稅款分配權值問題，目前正規劃修正草案，市府已經提案將「工業產值」、「污染指標」等因素納入分配權值考量；但各縣市都有自身考量，例如農業縣建議將農業產值納入，由於意見尚未整合，預估得到明年才會修法。