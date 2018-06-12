〈北部〉西瓜跌落銅板價 花蓮農憂心

2018-06-12

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮地區一期西瓜進入盛產期，但受到連日雨勢影響，瓜農擔心受到「水傷」紛紛搶收，產地價格也受到影響，市場甚至出現一顆西瓜不到百元狀況，讓瓜農憂心不已。

花蓮地區因天候及產量影響，導致西瓜價格大跌，大西瓜在街頭叫價從一百至二百元不等，更有一顆叫價低至八十元，兩顆一百五十元的超低價，瓜農為此叫苦不已。

瓜販及少數自產自銷的瓜農說，雖然市面上由官方或農會促銷的花蓮西瓜，受到消費者肯定與青睞，在西部的通路銷售也不錯，但在產量壓力及存放時間壓力下，連日來造成西瓜價格大幅滑落，基於運費的考量，只好在本地廉價拋售，希望獲得花蓮在地消費者的支持。

王姓瓜農說，今年西瓜因天候適宜盛產，花蓮市區傳統市場已出現攤商促銷，一顆一百至二百元狀況，由於正值西瓜生產期，因種植面積大、產量大，為避免滯銷，造成血本無歸，瓜農們開始搶收，並在傳統市場廉價出售，由於價格便宜，搶購廉價西瓜已成常態，花蓮市重慶市場已成「西瓜一條街」。

農業處︰端午節期間促銷

縣府農業處表示，部份瓜農為避免供過於求、發生滯銷，造成血本無歸，紛紛搶收運往傳統市場或人潮多的地方銷售，出現一顆不到百元狀況，但這種低價促銷將造成惡性循環，對瓜農不利，將會利用端午節期間全力促銷，以免瓜賤傷農。