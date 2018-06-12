〈北部〉哈密瓜盛產 礁溪、壯圍警啟動護瓜

2018-06-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕警方維護治安，還要下田護瓜！宜蘭縣壯圍鄉素有哈密瓜故鄉之稱，每年六月是盛產期，今年瓜果品質穩定，壞果率低，為避免宵小「割稻尾」，礁溪警分局啟動護瓜專案，派員不定時在瓜田巡邏，確保瓜農順利收成。

宜蘭縣壯圍鄉土質屬砂質土壤，日夜溫差大，適合瓜果類生長，當地生產的哈密瓜遠近馳名，被譽為哈密瓜故鄉，全鄉種植面積約十五公頃，集中在新南村、美福村一帶的蘭陽溪高灘地，主要以新世紀品種為主，另有洋香瓜、西瓜等作物，每年六月是盛產期。

壯圍哈密瓜最近陸續採收上市，因雨水較少，甜度相對提高，大約增加兩度，不僅品質好，壞果率偏低，對果農而言是豐收的一年，由於產量有限，想要嘗鮮最好到產地購買。

瓜農說，新世紀哈密瓜每台斤八十至九十元，以一顆四台斤計算，每顆動輒三、四百元以上，屬高單價農特產品，為確保品質，每株僅留一果，一年收成一季，若無端遭竊，將血本無歸。

礁溪警不定時下田巡邏 壯圍提高見警率

為避免宵小歪腦筋動到哈密瓜身上，礁溪警分局即日起啟動護瓜勤務，由分局調派警力，不定時下田巡邏，壯圍分駐所所長鄭詠錫說，護瓜專案期間，將提高新南、美福產區見警率，也會跟守望相助隊、農民合作，確保瓜農順利收成。

壯圍鄉長簡文魁表示，哈密瓜為鄉內重要作物，更是宜蘭縣頗具代表性的地方農特產品，今年到現在為止風調雨順沒有天災，果農歡喜豐收之餘，不免擔心遭致宵小覬覦，幸好有警方幫助，讓他們安心不少。