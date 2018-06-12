〈北部〉苗市聯大路排水工程動工 首期2020年完工

2018-06-12

山區水勢將導入後龍溪 改善淹水

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市聯大路周圍排水改善工程，曾引發苗栗市長邱炳坤批評工程經費是苗栗市公所多年奔走向中央爭取，苗栗縣政府卻搶割稻尾。該工程昨天舉行動工典禮，苗栗縣長徐耀昌致詞感謝前縣長劉政鴻、苗栗市公所及苗縣府團隊等全力爭取，完工後，山區的水勢將導入後龍溪，可望改善南苗市區淹水情況。

苗縣府開闢苗栗市聯大路後，每逢颱風豪雨來襲，時雨量超過五十毫米，雨水即隨聯大路、台十三線順流入田寮圳，排水圳宣洩不及，往往道路成河，造成南苗市區大淹水，引發民怨。

動工典禮 苗栗市公所未派員參加

昨天的動工儀式由徐耀昌、營建署下水道工程處長陳志偉等人一起持鏟動土，並與苗栗市代表、里長、鄉親等人共同焚香祈福工程順利平安，苗栗市公所並未派員參加。

徐耀昌指出，苗市南苗地區每逢颱風豪雨侵襲常發生淹水情形，苗縣府在二○一二年四月完成淹水改善規畫報告，並經前縣長劉政鴻及苗栗市公所等單位全力協助爭取經費，第一標工程內政部營建署補助一億六千萬元，第二標工程去年十二月獲中央前瞻基礎建設補助二億七千多萬元。

這項排水改善工程，將埋設的雨水排水專管總長度一千七百五十五公尺，採用直徑一點五公尺管徑的混凝土排水管，以地下推進工法施工，將匯集聯大路口山坡逕流後，沿後汶公路直接排入後龍溪。

昨天動工的第一標工程從龜山大橋至私立育民工家附近，施工長度約六百九十九公尺，預計二○二○年三月完工。第二標工程一千零五六公尺，從育民工家附近至聯大路入口，預計今年十二月辦理工程發包，二○二一年七月完工。

施工時 將占用台十三線路肩

有民眾擔心施工恐造成交通不便？苗縣府水利處長楊明鐃指出，因台十三線為四線道，施工時將占用路肩及外側車道一部分，而且一、二百公尺才豎一處工作井，所以對當地交通影響不大，將請施工單位做好相關警告等安全措施。