〈北部〉內灣車站雨遮不搭？ 台鐵：會美化

2018-06-12

九讚頭協會︰像是後腦杓被釘上鋼釘

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕鐵路內灣支線的終點內灣站，最近在月台上豎起多根鐵柱作為遮雨棚支架，被新竹縣九讚頭文化協會理事長吳界批評「像是後腦杓被釘上鋼釘」；他在臉書上披露這個意見後迄今獲得近千人按讚、三百多次分享，他和大部分臉友都希望恢復原狀，保留內灣站的原始風貌。

台灣鐵路管理局台北工務段說明，月台雨遮之意象表達「大樹乘涼」，因鋼構設計在結構上比較紮實，鋼材表達出鐵道文化和早期鉚釘意象的延伸，色彩耐髒低調灰質感陪襯古老站體原貌保存丰采，凸顯扎根大樹印象便利乘客乘涼避雨等車。

吳界在臉書上貼出內灣車站月台過去和現在的照片相對照，並在貼文中說，內灣車站從一九五一年落成至今，後腦杓從此被釘上幾個意義不明的鋼釘，奇醜無比，自此小火車與站體美麗的合照，成了絕響，大家來內灣原本想跟大自然接觸一下，沒想到看見的鋼筋鐵塊比都市還多。

貼文被分享 多數臉友希望恢復原狀

不少網友看了後紛紛回應：「鐵條遮雨棚與內灣的風景太不配合，建築設計感覺太難看。」「終於有人說出我的心裡話了。」「何來美感可言？」「完全擋住車站了。」

這則貼文在臉書上被分享到多個地方性社團，截至昨天下午已經有將近千人按讚且有三百多次分享；吳界也回應說，很感謝大家對內灣火車站被「毀容」的重視，他認為「回復原狀」是普遍的共識與訴求，在尚未恢復原貌前，他和志同道合的伙伴將繼續讓更多公民參與討論，也不排除以連署、記者會等方式，讓權責單位重視。

台鐵︰之後結合玻璃 搭配客家花布圖騰

台鐵台北工務段表示，月台的樹枝鋼構設計硬體只是「謙恭的開始」，之後包括點睛部分結合玻璃設計，搭配客家花布圖騰，展現客家樸實溫和喜氣意涵，再搭配樹枝燈飾，輝映對比鋼材展現穩重的「大樹老城」印象。