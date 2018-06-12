〈北部〉高中職代理師聘期跳票 鄭文燦：今年就給滿

2018-06-12

聘期調整為一年 經費市府支應

〔記者陳昀／桃園報導〕國立高中職代理教師聘期為完整一年，桃園各級市立學校代理教師聘期僅十個月，今年改隸後市府教育局遲未修改規則，引發外界質疑，教育局長高安邦前天稱因預算排擠緣故，打算七月向教育部爭取經費執行，昨經本報報導，市長鄭文燦立即宣布，今年起就將市立高中職代理教師聘期調整為一年，每年增加的二四一七萬元經費由市府支應。

桃園市教師會理事長張瓊方指出，教育部對國立高中職代理教師的聘期為每年八月一日到隔年七月卅一日，桃園的國立高中今年元月改隸為市立高中，今年聘期到期後，在原國立高中職任教的代理教師即面臨一個月空窗期，後續每年聘期、薪水更將短少約二個月，估計九校有一百多名代理教師受影響，擔心特殊教育學校、職業類科等具特殊專業師資外流，進而影響學生受教權。

高安邦昨天表示，在鄭文燦裁示下，市府決定自行編列預算將市立高中職代理教師聘期延長到一年，全市高中職代理教師有二三二名，調整後每年經費約需二四一七萬元。

改為8/1至隔年7/31 可無縫接軌

教育局說明，各市立高中職代理教師聘期原本為每年八月廿七日至次年七月二日，在原國立高中職任教或原市立高中職兼任行政職的代理教師聘期則是到七月卅一日，今年市立高中職代理教師聘期將修正為八月一日至隔年七月卅一日，可無縫接軌。

張瓊方昨獲悉表示，感謝市府明快、善意的回應，但代理教師不應因為教育階段別而有不同待遇，國中、小學代理教師也是聘期短少二個月的情形，呼籲市府也納入延長聘期。

對此，高安邦表示，國中小代理教師部分，涉及全國一致的鐘點費調高等問題，將參酌中央及其他五都作法，再提出興革；教育局評估，若將國中小代理教師納入延長聘期，一年得增加二億○八一七萬三六一八元。