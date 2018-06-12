〈北部〉做中學玩中學 六大類夏令營e次挑個夠

2018-06-12

6500個免費名額 讓弱勢童樂

〔記者陳昀／桃園報導〕暑假要來囉！市府教育局今年補助四三七萬九千九百元，在各國中小學推出六大類育樂營隊，總計有一五八九梯次、三萬七千個名額，其中六千五百個免費名額讓弱勢學生參與，市長鄭文燦昨天表示，希望孩子們不要有太多暑假作業，透過營隊「做中學、玩中學」。

首度建置各營隊檢索系統

鄭文燦指出，今年國中小學暑期營隊有「知性藝文」、「技藝職能」、「體育競賽」、「休閒活動」、「服務公益」及「資訊電腦」六大類，教育局也首度建置「桃園市青少年育樂活動檢索系統」（http://summer.tyc.edu.tw），彙整各校營隊資訊，家長、學生即起就可查詢相關營隊活動及報名訊息。

營隊共1589梯次 3.7萬個名額

教育局終身學習科科長沈可點表示，許多學校配合校際特色推出暑期育樂營等活動，去年有一千個營隊梯次、三萬五千個名額，今年一口氣多了五百多個營隊梯次、總名額為三萬七千個；首度舉辦營隊的有龍興國中暑期拳擊育樂營、大坡國中攀岩育樂營，文化國小、桃園國小及萬能科大合辦學生創客電腦硬體組裝夏令營，新屋國小有遊戲設計與創作育樂營，都很符合趨勢潮流。

教育局表示，數位學習時代，資訊科技、創客（Maker）風行，「學生創客電腦硬體組裝夏令營」可透過實作教學，培養自行修理、組裝電腦的能力，新屋國小的「遊戲設計與創作育樂營」、「飛機創客育樂營」、「創意積木育樂營」也能學習程式語言、遊戲設計、小型飛機產製等。

另外，仁美國中「木工營」運用校內損壞課桌椅，教學生巧手改造成校園展示牌、相框、種菜木箱等；瑞原國中「巧妝新藝象」指導專業彩妝技巧，讓孩子學會如何打扮自己；大埔國小的「舊路芒草藝術育樂營」則是進入社區服務老人、也傳承芒草在地文化，都頗具特色。