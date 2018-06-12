〈中部〉蕉貴就偷 偷香蕉4次判刑2年

2018-06-12

〔記者楊政郡／台中報導〕香蕉價賤沒人要，價貴有人偷，四十四歲卓男涉嫌連續四次到太平頭汴坑山區竊取香蕉一百一十二弓（每弓約廿公斤，時價每弓一六二四元），卓嫌落網後矢口否認犯行，辯稱自己有蕉園，但法官認為四次行竊，卓嫌的休旅車都出現在敏感時段，涉嫌行竊且掛上偽造車牌的休旅車，與卓某休旅車外觀上如此相同，一次可能是誤判，可是四次都一樣，卓嫌被依竊盜罪判二年徒刑。

判決書指出，台中市大里區卓嫌，涉嫌在二○一六年二月十日、三月五日、三月十日及三月廿日，駕駛自己的CRV休旅車，懸掛變造的車牌Ａ、Ｂ，到太平頭汴坑重複竊取張姓等三名蕉農的香蕉；蕉農報案後，警方根據路口監視器，認定是卓某所為。二○一六年四月員警前往卓某住處搜索，發現有手繪車牌之手稿四張，還有黑色PVC薄片一包等工具。

卓某到案矢口否認犯行，辯稱自己就有蕉園，家中搜出手繪車牌手稿，應該是兒子的美勞作業，黑色PVC薄片是買給兒子做美勞，都還沒拆開使用，塑膠袋則是母親資源回收撿回重複使用。

但是員警調查及仔細分析，案發的四段時間，其可能做案及逃逸路線，發現了Ａ、Ｂ兩塊車牌，其車牌經監理所調查，都沒有這兩個號碼，確定是偽造而來，而懸掛這兩個偽造車牌的又都是一模一樣的銀色CRV休旅車；更有趣的是，逃逸路線中兩個路口監視器的區間，這兩塊偽造牌都中途不見了，取而代之是卓某的銀色休旅車，懸掛的是他自己所有的合法車牌，員警說如果只出現一次，有可能是誤判，但四次都一樣，法官也認為涉嫌行竊且掛上偽造車牌的休旅車，與卓某休旅車外觀上如此相同，卓某所為無誤。