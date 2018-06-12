〈中部〉教局閱讀認證平台 逾千校響應

2018-06-12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鼓勵學童閱讀，台中市打造「校園閱讀線上認證系統」閱讀認證平台十年有成，台中市已有來自六○五校（含幼兒園）學生註冊，另吸引來自台中以外縣市約五九九校學生註冊，每日平均約二萬人次進站，這學年截至目前已吸引逾五百萬人次造訪，通過認證冊數逾二百廿萬冊，顯示愈來愈多學生擁抱書香。

讀完書上網認證 就能獲得積分

台中市教育局為鼓勵學生閱讀，九十六年起建置校園閱讀線上認證系統，號召教師群根據圖書內容建置認證題目，學生只要讀完一本書，就能上網參與閱讀認證，回答認證圖書的題目過關，就能獲得閱讀積分，以台灣本土的八種鳥類設計認證系統八個進階的圖騰，最高等級是「台灣藍鵲」，約要看逾一千本書的積分才能獲得最高認證。

學生挑戰累積積分 增加成就感

教育局指出，閱讀認證系統主要是盼藉類似挑戰關卡的概念，開放學生回答認證題目，學生從中自我挑戰，累積認證積分及成就感，增加閱讀樂趣。

系統建置十年有成，教育局指出，十年來累積逾四千萬人次瀏覽數，到去年底為止，台中市已有來自六○五校（含幼兒園）學生註冊，另吸引來自台中以外縣市約五九九校學生註冊，每日平均約二萬人次進站。

教育局培訓一萬五千名系統志工教師協助系統免費建置題庫，目前可認證圖書量達二萬七千六百零一冊，認證題目累計逾卅五萬題，去年度平均每日認證通過圖書高達九千二百冊，是全台使用率最活躍的官方閱讀平台之一。

家長肯定 學校配合發榮譽卡

不少學校甚至會配合認證結果另有獎勵學生辦法，包括可換校內榮譽卡，累積一定數量後，甚至可躍升校長小客人，受邀到校長室一起用餐等，鼓勵學生閱讀。

有學生家長肯定這項認證設計指出，子女超愛挑戰認證，常一看完書就迫不及待上網認證，增加認證積分，長期下來也累積出閱讀習慣與興趣，讓家長省不少力氣。

此外，近來天氣炎熱，民眾普遍反映容易心浮氣躁，中市圖總館邀各分館推出書目療法主題書展，讓民眾體驗「療癒閱讀」，書展展示各類情緒療癒閱讀繪本，盼讓讀者從中獲得處理情緒的啟發等。