〈中部〉水管破路口屢下陷 騎士頻摔車

2018-06-12

太平樹孝路、育才路口 到處補丁

〔記者陳建志／太平報導〕太平區樹孝路和育才路口是交通頻繁的大路口，不過近一年來，因自來水管破管漏水，前後造成近十次道路下陷破損，不但整個路口到處補丁，還造成騎士摔車，上月底一名女騎士又因此摔到鼻青臉腫，新坪里長紀進豐痛罵水公司只治標不治本，要求應該把路口水管一次汰換，並確實回填，一勞永逸解決路面下陷傷人的狀況。

太平新坪里長紀進豐表示，太平區樹孝路是太平和北屯間重要的聯絡道車流量大，不過在樹孝路和育才路口，近一年來頻頻出現路面下陷破損，前後近十次，實在誇張；五月卅日中午左右，路口又突然下陷出現一個大凹洞，一名女騎士行經沒注意，機車輾過坑洞，人車瞬間彈飛受傷，真的很恐怖。

疑自來水管破損漏水 路基流失

紀進豐表示，該路口路面下陷，主因是下方的自來水管破損漏水，造成土石流失，不過每次出現下陷，水公司搶修後，未確實將路面下流失的土石回填，沒多久一旁就又出現下陷，質疑作法只是治標不治本，建議應將路口的水管全面換新後，確實將土石回填再鋪上柏油，才能一勞永逸解決路面下陷問題。

記者實地察看，發現樹孝路、育才路口，整個路面都是修補過後的痕跡，路中央還有水公司剛修補後，提醒用路人的安全錐，路口旁的商店也證實，路面三天兩頭就下陷，經常看到施工人員來修補，但不清楚是何原因。

水公司允全面換新管 七月中施工

自來水公司台中給水廠廠長蘇怡昌表示，太平樹孝路下方水管埋設已廿多年，且是塑膠管，因該路段車流量大，長期輾壓下，造成水管容易破損漏水，去年底就已完成該路段全面汰換的設計規劃，預計七月中起，進行樹孝路在中山路到育賢路間，全長約一公里的兩側管線汰換工程，除將原來的塑膠管更換為更耐壓的鑄鐵管，口徑也增大為卅公分，屆時將可解決該路口頻繁破管漏水的狀況。