〈中部〉王功風力發電區 像在外星球

2018-06-12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉濱海一處魚塭最近矗立了四百多座垂直軸小型風力發電機，風軸葉片不斷旋轉還發出閃閃亮光，看起來就像電影中的外星球場景，被網友捧為彰化觀光新勝地。縣府農業處表示，該處仍屬養殖用地，土地未容許變更前，發電恐有疑慮。

彰化外海風力資源豐富，有發電業者看上芳苑鄉新寶村近二萬六千多坪閒置魚塭，承租後設置四三二座DS-3000型垂直軸風力發電機，是彰化第一座大型垂直軸風力發電區，每座風軸高約四公尺，遠遠望去就像是一片風軸森林，奇特景致意外吸引不少遊客來打卡。

鹿港許姓鎮民表示，透過朋友IG得知，彰化海邊有這種地方，趁休假與朋友一起來拍照紀念，覺得風軸很像打蛋機，而且站在發電區中間時，四周景色很像外星球。

台電彰化營業處表示，這是彰化養殖用地第一處民間投資風力能源發電區，日前通過經濟部設備登記建置，分七十二案建置四三二座垂直軸風力發電機，每座發電量為三千瓦，每度電可賣八．九七元。

對此，縣府建設處長劉玉平表示，依規定單點式能源建置於六六○平方公尺（約二十坪）以下不用請照，該發電區已明顯超出規定，能源局初審同意設備登記，可是該地為養殖用地，不能隨意作為他用，不過目前農委會有條件開放養殖魚塭地目變更，待收到業者申請書後將予以查勘審核。