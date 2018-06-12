〈中部〉鹿港鎮代表會現、前任副主席 互控打人

2018-06-12

許志育承認動手 指因對方出言嗆

〔記者張聰秋／彰化報導〕一句藐視話扯出選舉暴力說！彰化縣鹿港鎮代表會副主席郭熤水指控前鹿港鎮代表會副主席許志育，打斷他一顆門牙，昨天許志育到案說明，他雖承認揮拳打人，但聲稱是對方先講話嗆他並先出拳，他也被打傷，警方訊後依恐嚇、傷害等罪嫌，將許志育與其同行兩名男子函送法辦。

鹿港警分局副分局長李一志表示，此事件肇因於前任鎮代表會副主席許志育（第十五屆）和現任鎮代表會副主席郭熤水，參加宮廟活動言語不合引發肢體衝突，雙方接受調查時都否認跟選舉相關，警方釐清衝突緣由，必要時以組織犯罪偵辦。

李一志表示，許志育向警方表示，退出政壇已久，近年重心都在經商，不管選舉事，他雖承認先動手，但打人就是不對，郭熤水要告就告，他也被郭打傷，尚不打算提告。

經警方查證，上週六晚間，許志育和林姓男子、蕭姓男子，共赴鹿港鎮東興宮參加吃平安宴活動，許志育和林男共桌、蕭男坐在隔壁桌，郭熠水逐桌敬酒，敬到許志育這一桌，疑因郭熠水不滿許志育未正眼看人，感覺不給他顏面，出言嗆許志育「 你憑什麼？」許志育聽了火大，起身推了郭熠水，揮拳毆打郭，郭被打一拳不甘示弱，出拳打了許志育臉頰，坐在許志育旁的林男見狀也出手打人。

敬酒惹紛爭 疑另兩人助陣圍毆

敬酒演變成打架，與許志育不同桌的蕭姓男子加入混戰，蕭男向警方表明他勸架拉開雙方，沒動手打人，不過，郭熠水向警方指控蕭男打他，他沒有出手反擊，混亂間有人拉開他脫困。

雙方都強調與選舉無關

鹿港警分局偵查隊副隊長蕭家亮表示，郭熠水和許志育互有心結，郭熠水聲稱曾接到威脅他「憑什麼要選主席？」的電話，許志育否認打電話，強調宮廟肢體衝突跟選舉無關。

政壇人士指出，許志育為獲國民黨提名參選下屆鹿港鎮長的鎮代表會主席許志宏的堂哥，而未獲國民黨提名的前縣議員施性鐘，脫黨參選可能性不低，民進黨郭熠水與施性鐘交情不錯，地方傳言若施參選郭可能相挺，可能因此讓地方不同人馬各自解讀對方的選舉操盤策略。

被地方傳聞捲入選舉暴力的鎮代主席許志宏說，他跟許志育只是遠房堂兄弟，雙方已經好多年沒聯絡，他不清楚許志育做何種生意，外界不要以訛傳訛。