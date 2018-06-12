〈中部〉擺脫蚊子館 名間立體停車場變旅店

2018-06-12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉立體停車場，在公所克服法令後，將轉型旅店發展，讓閒置十多年的停車場達到活化目的，鄉內缺乏住宿場所的問題，也可望迎刃而解，初估每年可為公所公庫帶來一百萬元進帳，擺脫「蚊子館」污名，盼變成「金雞母」。

該立體停車場為地下一樓、地上七樓建築物，約有三百個停車位，惟興建期間，李柏松、張金娥兩位鄉長，因涉嫌向廠商收受回扣，最後均難逃被判刑身陷囹圄的命運。

閒置13年 終於轉型活化

停車場在二○○○年啟用後，收入不如預期，每月人事、水電費等相關成本須三十萬元，收入卻僅有三萬元，虧損累累，公所撐了五年，二○○五年封場停止營運，該場建造總經費高達二億七千萬元，以致被外界笑話是全縣最貴的「蚊子館」。

業者承租10年 年租金百萬

鄉長陳文德指出，名間市區沒有飯店、民宿，外地遊客前來遊玩，十分不便，在不違反原先停車場地目、用途的前提下，與來自北部的翔禾大飯店完成簽約，成為鄉內第一家飯店，業者擁有十年經營權，每年須繳納公所一百萬元租金，契約屆滿後，業者擁有優先續約權。

週四營業 7月起前推優惠

目前業者已完成整建工作，保留一百三十個汽車停車位、五十個機車位，設置七十多間房間，預定十四日正式對外營業。營業後住宿旅客皆不用擔憂汽機車停放問題。

陳文德說，七月底以前，推出不限平日、假日雙人房每間一千二百元的「鄉親體驗價」優惠活動，希望打響飯店知名度，共為地方觀光發展盡心力。