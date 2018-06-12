〈中部〉二級保育鳥類》大埤稻田「彩鷸」築巢 仁和童邀保護

2018-06-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣大埤地區許多稻田可見二級保育鳥類「彩鷸」築巢，農民憂心影響收成把鳥巢移除，仁和國小學童發起搶救彩鷸行動，昨天向農民說明及邀請大家加入，並計畫與大埤農會一起打造「彩鷸米」。

向農民說明 獲簽署支持

仁和國小學童昨天帶著簡報資料及宣傳海報，向農民介紹他們調查大埤水稻田的彩鷸資料及搶救行動，許多農民聽完才知道原來田裡的鳥是珍貴二級保育鳥類，且是因環境條件好牠們才來築巢，紛紛簽署加入保護行列。

仁和國小校長洪千惠表示，大埤是國內重要稻米之鄉，有次老師帶學生做田野調查時，發現田裡有鳥巢及小鳥，進一步了解竟是二級保育鳥類「彩鷸」。學校老師也是鳥類專家李彥平帶學生進一步研究，經多年觀察發現大埤彩鷸的數量比其他地方多，但最近幾年數量有減少，因此發起搶救行動。

洪千惠說，中年級負責田野調查，分析彩鷸分布區域及位於食物鏈的關鍵性，高年級負責規劃保育方法及推廣方式，六年學生還繪製彩鷸貼圖，現送審中，將做為保育或資助弱勢經費。

李彥平指出，彩鷸是環境生態指標鳥類，環境要夠好牠們才會築巢，且彩鷸屬母系社會鳥，母鳥生蛋後由公鳥負責孵蛋及育雛，所以母鳥外表鮮艷，公鳥則較為樸素。

將與大埤農會打造「彩鷸米」

大埤農會總幹事吳錦凉表示，大埤彩鷸數量多，可見環境條件佳，彩鷸築巢農民只會損失小小一塊稻作，卻可保育珍貴鳥類，農會支持學校保護行動，未來也會與學校及農民一起推動「彩鷸米」。