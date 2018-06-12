〈中部〉中埔木瓜農轉種百香果 收益變5倍

2018-06-12

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣木瓜主要產地中埔鄉種植面積一百五十公頃，價格常因產量多寡而時好時壞，中埔鄉農會以「提升五倍收益」號召木瓜產銷班員轉作百香果，農友利用既有木瓜網室種植百香果，省下成本，農會依市場價格收購，經半年種植陸續收成，昨推出百香果禮盒，邀鄉親品嘗。

中埔鄉農會總幹事李碧雲說，農會輔導農友種植「台農一號」百香果，吃起來酸中帶甜，首年即可收成，以木瓜網室種植能防果蠅叮咬，不用另外噴藥，果粒經台北市瑠公農產基金會檢驗農藥零檢出。

中埔鄉農會木瓜產銷班第三班班長劉銘昇說，木瓜常因產量造成供需失衡，例如前年底產量少，拍賣市場曾達每公斤均價七十元天價，今年盛產，目前每公斤僅十八元，價格波動大，長久下來不見得有好收益。

劉銘昇與木瓜產銷班第二班班長張志峯、農會代表凃家福等六名農友，去年十一月共砍除二．三公頃木瓜園，改種百香果，近來陸續收成。張志峯說，南投縣埔里鎮是全台百香果栽種最密集地方，中埔氣溫稍高於埔里，因提早搶市，五月底拍賣均價曾達每公斤一百五十元，即使以目前拍賣價每公斤九十元相比，收益仍是木瓜五倍。

縣府農業處長林良懋說，農友轉作不同農作物，可避免單一作物種植過多，造成價跌，百香果也可拿來做成冰品、果汁或果凍等，可為農業加值提升競爭力。