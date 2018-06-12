〈中部〉一期稻搶收 雲、嘉農業處︰青穀多反價跌

2018-06-12

嘉義地區價格 跌破九百元

〔記者林國賢、黃淑莉、蔡宗勳、曾迺強／綜合報導〕雲嘉地區一期稻作進入採收期，今年豐收且產期集中，造成稻米價格直直落，加上梅雨報到、農友搶收等因素，農民憂心稻米價格恐一路滑落。西螺、大埤農會昨天稻穀含水量三十度以下收購價每百台斤九百廿元，比南部價高；嘉義地區自七日至昨日止，每百台斤價格從九百七十元跌破九百元大關。雲林、嘉義縣府農業處均呼籲農民不要搶收未完全成熟「青穀」，以免因品質不佳反而蒙受損失。

豐收、產期集中 價格直直落

今年氣候炎熱、雨量少，南、嘉、雲、彰等縣市一期稻作收割期幾乎重疊，產量較去年增加一、二成，傳出稻穀價格下跌，加上氣象預測梅雨鋒面報到，農民擔心影響收割，這幾天搶割，大埤傳出因青穀太多碾米廠拒收，農民只好整車載回用人工曬。

大埤鄉農會總幹事吳錦凉表示，未來一週是雲林收割高峰期，農政單位要做好配套，以免又發生為等烘乾機大排長龍情況；縣議員王鐵道也要求縣府及早規劃稻作豐收價格不佳的因應對策，保障農民權益。

西螺、大埤收購 每百台斤920元

西螺農會昨開始收購稻作，以每百台斤九百廿元開盤收購濕稻穀，總幹事廖錦富表示，農會鹿場區域稻穀乾燥中心已啟用，處理量傲視全國農會，農民不要一時心急提前搶割。

二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，農會原本預定昨天開始收購稻作，遇雨延後一天，收購價格未定，本週梅雨鋒面報到，若雨勢太大可能造成損失，價格可能會有波動。

農業處長張鴻猷表示，農民搶收青穀，不僅稻穀出現不飽實，含水量也高，不利烘乾作業，反而會影響價格，農民不要搶收。

李進勇指示建立代耕、乾燥調度

縣長李進勇昨指示農業處建立代耕業者、乾燥中心調度機制，因應這波梅雨鋒面可能帶來雨勢影響，另也建議農糧署將公糧收購署由每公頃六千二千公斤增至八千公斤，穩定稻價。

嘉義縣府農業處長林良懋指出，嘉義縣一期稻作面積一萬八千四百二十八．九二公頃，已收割兩成多，目前農會或糧商自營糧收購價格約每百台斤八百七十至九百四十元，但濕度高、青粒多者，價格會較低。

鹿草、新港農會 烘乾大塞車

鹿草鄉農會總幹事陳健平表示，受久旱不雨、高溫影響，稻穀熟成速度快，但這是「假熟」，稻穗看起來已經成熟，但收割下來發現濕度很高，以往二十四小時可烘乾，今年需要約三十小時，致烘乾大塞車，鹿草鄉農會昨天就緊急載運兩百多噸至台中。

太保市農會總幹事黃麗貞表示，今年一期稻農友收穫普遍比去年增加一成，難免對價格造成壓力，農會將盡所能保障農友收益，也呼籲農友不要搶收。

新港鄉農會總幹事陳永華說，新港農會一天烘乾稻穀數量僅三百噸，但是日湧入五百多噸，只能運往外縣市處理，而且部分農友搶收，致濕稻穀未熟粒超過十七％，不符合公糧收購標準，恐損及農民收益，已向農友宣導勿搶收。