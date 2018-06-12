〈中部〉高美濕地體驗館 預計年底開幕

2018-06-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府積極推動台中港二．○計畫，市議員楊典忠昨在議會說，同樣是港區的建設工程，三井outlet年底開幕營運，高美濕地體驗館與海洋生態館卻遙遙無期？市府回應，高美館公共教育部分七月啟用，其他服務設施年底開張。

楊典忠說，市府「台中港二．○」計畫，主要是將港區海岸線分成三大區塊，北區高美濕地維持生態、觀光功能，中區梧棲漁港為商業、休憩功能，南區是製造業與離岸風電組裝碼頭。三大區塊串聯起來讓台中港成為結合商務、觀光、生態的多功能港口。

不過，去年完工的高美濕地體驗館，卻因南邊停車場與廿米道路開闢工程，今年五月才ＯＴ委外簽約；海生館原定今年六月完工，但外傳後續還有空調與維生系統工程，未來後續工程驗收與移交觀旅局進行ＯＴ委外，開幕營運恐怕要等到下屆市長。他要求市府應該做好公共工程管控，加速海線兩館的進度。

解說公共教育部分 7月先啟用

建設局長黃玉霖說，體驗館分兩階段開放，第一階段公共教育部分，主要是影音影片播放，介紹在地生態環境，預計七月啟用；第二階段為其他服務設施部分，包括餐廳、咖啡廳等進行國際招商，預計年底開幕。體驗館的特色，包括規劃視聽導覽中心等相關服務設施，餐廳有觀景台，屬於創新的導覽據點，廠商也結合在地環境與軟體進行相關志工解說。

海生館轉型生態館 盼年底營運

至於海生館，結構體內部的基本裝修已依照契約、時間完成，由於轉型為生態館、規劃活體展覽，必須增加引進水及水循環設施，市府正進行ＯＴ招商與相關規劃作業，盼年底前找到民間廠商投資及營運。其中的大洋缸是館內重要魅力主題，水深九公尺，蓄水量達七百公噸，是全國第二大的水族箱。