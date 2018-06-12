〈中部〉3條快線公車 機場到市區僅45分鐘

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國際機場近三年旅客人次逐年攀升，但多數民眾的印象都是到機場沒有公車可搭，交通局長王義川昨在市政會議表示，台中國際機場除有十九條公車路線，一天發車五百零五班次，去年還推出三條機場快線，從機場到市區約四十五分鐘，連旅行團都來搭。
機場到台中火車站 一般公車需2.5小時
台中國際機場今年總旅客數目標為二百八十萬人次，昨天市政會議討論市區到機場接駁問題。王義川表示，市民常反映機場周邊沒有公車可搭，經過清查，共有十九條公車路線經過機場，班次合計一天五百零五班，但這些公車要停靠幾十站，從機場搭到台中火車站需要二個半小時，「飛機都到香港又飛回來了」，乘車時間太長以致民眾不願搭乘。
計次票價100元 配合航班收末班車
王義川指出，為方便旅客，交通局去年在台中國際機場推出三條「機場快線」公車，分別為A1「台中國際機場—高鐵台中站—台中公園」、A2「台中國際機場—台中車站」及A3「台中國際機場—逢甲夜市」，從機場到台中火車站約四十五分鐘，這三條路線不適用刷卡十公里免費，以次計費，票價都是一百元，大約是三美元，與國外機場到市區的票價相較，算很便宜，有些旅行團乾脆請旅客搭公車，省下租遊覽車的費用。另外，A2行駛台灣大道，沿途停靠裕元酒店、福華飯店、長榮桂冠酒店、永豐棧酒店、金典酒店等飯店，這些飯店旅客也常搭乘。
他也說，機場快線的頭班車與末班車發車時間配合飛機航班，頭班車最早是早上四時、末班車到晚上十一時，如果航班延誤，公車也會配合延後發車。
聽到有機場快線，副市長張光瑤說，到火車站只需四十五分鐘，很不錯，怎麼會沒人知道？相關機關應加強宣傳，培養旅客搭乘習慣。
採全預約制 可在搭車前一日預約
交通局表示，機場快線公車上路至今已滿週年，目前A1每月平均載客人數近八百人次、A2為二千五百人次、A3則為七百廿人次，未來將陸續推出各項票價及住宿優惠；另外，機場快線採全預約制，有需要民眾可在搭車前一日，撥打電話或至客運公司網站預約，各路線營運客運公司分別為A1捷順交通，A2、A3為國光客運。