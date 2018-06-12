〈中部〉憂明起梅雨致災 草屯稻農搶收

2018-06-12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣十日午後降下甘霖，結束久旱不雨的天氣型態，惟氣象預報明天起會有致災性豪雨，南投縣草屯鎮的稻農擔心豪雨讓稻子成災，昨日見天氣放晴即搶割稻穀，草屯鎮農會則配合在昨、今兩天加班收購濕穀，且來者不拒，讓農民安心。

連2日雨勢 已見倒伏

草屯鎮種稻面積逾三千公頃，面積是全南投縣之冠，今年一期稻作大約還要一週才完全成熟，前日午後南投縣下起大雨，昨日清晨第二波雨彈攻擊，紓解了水荒卻讓稻農的心揪了起來，昨已有少數稻子倒伏。

氣象預報明天起梅雨報到，且可能會有致災性豪雨，農民擔心造成稻子倒伏、發芽的災情，昨日中午過後天氣一放晴，很多農民即搶割稻穀，下午起開進草屯鎮農會東、西倉庫繳交濕穀的貨車沒有斷過。農會則配合加班到晚間八點，且農民運來的稻穀不管濕度和成熟度都收購。

提早一週收割 未熟率高

草屯鎮農會幹事蕭忠郁表示，由於稻子還差一週才全熟，繳交的稻穀中，有些濕度和未熟率都較高，但收購價格仍比市面收購價略高，濕度廿四到三十度的一百台斤九百廿元，三十到三十一度的九百一十元，三十一到三十二度的則以九百元收購。農民若年初有登記繳交公糧的，濕度在三十度以內，也可繳交公糧，一百台斤可達九百五十元。

農會人員也說，今年天氣炎熱，稻子也跟水果一樣產量增加，卻也出現第一層直接照射太陽的稻穗黃熟，第二層則還未熟，近兩天提早收割，烘稻穀時間須加長，農民的收益會相對降低，但天氣太難預測，農會能理解農民心情。