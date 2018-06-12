〈中部〉彰化連10年人口減 跌破128萬

2018-06-12

〔記者林良哲／彰化報導〕十年來彰化縣人口一直減少，從原本的一三一萬多人下降到一二七萬多人，等於減少了一個北斗鎮的人口，不但如此，在今年二月間首度出現死亡人數超越出生人數情況，顯示彰化縣面臨人口外移及少子化等影響，縣府雖推出各種社會福利政策，仍無法阻止人民「用腳投票」，遷移出彰化縣。

彰化縣為台灣在六都之外的人口「第一大縣」，在二○○七年十二月底，人口有一三一萬四千三百多人，但今年五月底只剩一二七萬九千四百多人，十年多來減少了三萬四千八百多人，比北斗鎮的現有人口還要多，若是從縣長魏明谷在二○一四年十二月上任起算，當時人口有一二九萬一千四百多人，到現今也少了一萬二千多人，已經快和二水鄉的人口（一萬五千多人）相當了。

2月首見死亡高於出生人數

魏明谷上任之後，大舉推出社會福利政策，以「三三三育兒津貼」來說，出生每胎補助三萬元，新生兒每月補助三千元，津貼補助到三歲為止，但這三年多來，縣庫增加近二十億元支出，但出生率並無明顯增加，反而在今年二月間，彰化縣出生人數只有九三二人，死亡卻有九四三人，呈現死亡人數超越出生人數情況。

由於人口老化與外移的情況，彰化縣各鄉鎮的人口都呈現減少趨勢，以人口最多的彰化市來說，十年來減少了三千多人，市容愈來愈老舊，甚至在平常日的時候，彰化火車站前也人煙稀少，而站前的地標「喬友大廈」，都已閒置十多年，還被網友形容為「鬼屋」，顯見彰化市區發展的困境。

社福政策不敵中市磁吸效應

對於彰化縣人口一再減少，當地政壇人士指出，由於台中市升格為六都之後，各種建設和工商發展都優於彰化，因而產生「磁吸」效應，加上近年來彰化並無重大建設，只靠社會福利政策，難以阻止人口外移，至於縣府力推的離岸風電計畫，目前尚在起步階段，無法立即看見效果。

雖然如此，但縣府仍不放棄對社會福利的支持，不但再度延續學童免費營養午餐，更加大給付敬老禮金。但政壇人士認為，此方式將淪為政策性「買票」，對於減少彰化人口外移之情況，無法發揮實質功效。