〈中部〉土地重測「拆溝還地」 社區廢水無處排

2018-06-12

斗六一社區 基地位移1.5公尺

〔記者詹士弘／雲林報導〕土地重測衍生後遺症！斗六市一處社區基地位移達一．五公尺，被迫「拆溝還地」，現在廢水無處可排，居民憂心忡忡；縣府建管科長沈哲儀表示，將居中與擁有毗鄰土地的建商協商，先讓住戶接通排水管，等啟動建案時，再行通盤檢討。

縣府允協助與新地主協商

斗六市鎮北路六六七巷附近一處逾四十年的社區，因縣府地籍重測，改採衛星定位，基地位移約一．五公尺，毗鄰地主提起訴訟，社區原存在近四十年的對外排水溝因而被拆除，現在社區廢水無處可排，想自行接地下水管排水，又遭原地主及新地主建商阻止，昨天早上下大雨後發現積水難退，排水問題如不解決，恐後患無窮，向縣議員王又民陳情。

王又民表示，社區居民在此生活超過四十年，這條既成水溝也存在這麼久，問題起源於政府土地重測，造成建築基地整體位移，居民並無過失，政府應負起相對責任。

明德里長賴國進也表示，社區居民相當善良，完全配合政府及地主要求退還土地，只希望政府能協助解決最基本的民生排水問題，地主與建商能做個好鄰居。

廖姓居民表示，土地重測前，地主用圍牆與社區隔離，水溝都在社區裡面，並未占用隔壁土地，因土地重測後整個基地「走位」，才被迫還地，水溝也是地主強行拆除，社區要的不多，只要水能排出去即可，如果政府無法解決，只能買雞蛋到縣府抗爭。

沈哲儀表示，因排水溝被挖除導致社區積水，公部門有責任處理，縣府會與新地主建商協調，希望讓社區先把臨時排水管施設好，解決排水問題；等建商進行建案規劃時，希望將社區排水也納入共同排水內，徹底解決問題。