〈中部〉蘭潭設太陽光電 嘉市議員促勿輕易放行

2018-06-12

涂醒哲︰美化融合助推觀光

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕經濟部旗下台電與台水攜手合作推太陽光電，擬在嘉義市蘭潭風景區建置「水面型太陽光電設施」，預計明年三月底完工運轉，嘉市議員戴寧昨天市政總質詢時抨擊，太陽光電設施影響景觀，飲用水安全也恐遭污染，且鄉親疑慮「蘭潭要加蓋？」與市府打造「環潭自行車道」發展觀光悖離，要求市府不可輕易放行，市長涂醒哲答詢時回應，太陽能發電是趨勢，但一定要美化，融合景觀也可成為觀光一環，會再與台電溝通做法。

台電︰續與地方政府溝通

台電再生能源處副處長李文彬受訪表示，該計畫標案上月首次招標流標，因地方贊成與反對意見都有，台電會再與地方政府溝通，視地方需求再行檢討調整，「地方政府若反對，我們也做不下去！」他強調，該計畫仍在籌設階段，台電已在阿公店水庫完成設置太陽能光電區，太陽光電設施載具不溶於水，不影響飲用水質，蘭潭水庫初步規劃設置在水庫上游端迂迴處，對景觀影響最小。

自來水公司第五區管理處副處長何承嶧說，水公司配合中央太陽光電政策，目前蘭潭定期進行水質監測，未來會向台電要求確保飲用水質安全。

依台電規劃，蘭潭水庫太陽光電設施裝置容量約二．四MW（百萬瓦特），蘭潭蓄水範圍面積約八十九公頃，光電設置區約二．四公頃，蓄水面積遮蔽約二．七％。

議員︰恐影響景觀、飲用水質

戴寧指出，蘭潭是許多愛好攝影者拍日出、夕陽勝地，建置太陽光電設施破壞美感，且市府獲前瞻計畫核定，將推動「蘭潭水與綠樂章—悠遊水岸營造計畫」打造環潭自行車道，預計明年底啟用，太陽能光電設施設置地點剛好環繞環潭自行車道，這樣的景觀好看嗎？

市府工務處副處長黃振鋒說，台電前置作業正進行太陽光電設施輸電纜線埋設規劃設計，今年二月行文市府要求同意使用道路用地，唯市府迄今尚未回文。