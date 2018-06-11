〈南部〉永樂市場攤商拒繳租 市府提告敗訴

2018-06-11

〔記者王涵平／白河報導〕崎內獨角仙生態區出現捕蟲人濫捕獨角仙，一晚約可捕捉二、三百隻，社區呼籲民眾勿再捕捉，以免影響獨角仙生態，如持續捕捉，不排除砍除社區光臘樹。

一九九一年內政部與國防部聯合公告，以將軍山靶場中心一．二五公里半徑範圍內為禁限建區域，崎內里大半地區被列入，也因為開發受限，迄今已發展豐富的生態。

廣植光臘樹、禁捕 復育十餘年

曾任崎內社區發展協會總幹事的玉豐國小老師李榮添表示，曾辦理社區林業計畫，進行植物資源調查，光臘樹汁液為獨角仙的食源，崎內社區為復育獨角仙，二○○一年申請社區林業計畫種植台灣光臘樹作為行道樹，十餘年來開展出綠色隧道，吸引大量獨角仙取食，社區為此約束里民不可捕捉，獨角仙也因此越來越多。

不排除砍樹 讓獨角仙回歸原棲地

未料，這幾年消息走漏，許多外地人紛紛來此捕捉，近日發現濫捕日益嚴重，導致獨角仙數量大減。推測多是捕蟲人抓去賣，才會徹夜大量捕捉。為免破壞生態，造成獨角仙滅絕，社區不排除會將光臘樹全部砍除，以免獨角仙集中在光臘樹遭濫捕。

由於黃昏以後，獨角仙陸續活動，因此傍晚時分在崎內社區種有光臘樹行道樹的道路沿線，就可見到捕蟲人等待，手持捕蟲網及大型的昆蟲箱，社區民眾表示，以往經常可見樹上滿布獨角仙，現在據悉每晚就有二、三百隻獨角仙消失，光臘樹反成協助捕蟲人誘捕獨角仙的工具，因而贊成如果濫捕持續存在，乾脆將光臘樹砍除，讓獨角仙回歸原有的棲地生態。